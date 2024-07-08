盯哨案13天查無「資深媒體人」　徐巧芯：若確定是假新聞怎處置？

▲立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



實習記者歐承翰／台北報導

立法院外交國防委員會8日聚焦「盯梢案」，國民黨立委徐巧芯質詢調查進度，陸委會副主委梁文傑回應，尚未找到媒體報導中的「資深媒體人」，但確認報導中所指涉的媒體是一間電視新聞台，並一再強調行政調查範圍有限，需由司法單位偵辦。徐巧芯則追問文化部，如果最後確定該媒體製作假新聞該如何處置？

徐巧芯表示，媒體所報導的盯梢案已經過13天，全國人民都在看，「是不是假新聞？」這影響台灣人民對於事情的判斷。她質疑，陸委會是否有向該媒體詢問報導提到的「資深媒體人」是哪一位？對此，梁文傑答詢表示，該媒體稱，所報導的新聞皆有所本，且經過合理查證，但是基於新聞倫理不便透露消息來源。徐巧芯則追問，是否知道該篇報導指涉的是哪家新聞台？梁文傑則坦承是一間電視台。

隨即，徐巧芯出示該電視台攝影棚的照片並詢問，媒體所指控的新華社記者趙博盯哨時站在哪個位置？梁文傑說，媒體不會回答這個問題，因為他們要保護新聞來源，且案件的細節已超出行政調查的權限，需交由司法調查。對此徐巧芯痛斥，今天是要保護報導的媒體？還是要保護所有社會大眾看到的新聞是真新聞？或假新聞？

徐巧芯再問，如果最後確定該媒體製作假新聞該如何處置？文化部次長王時思指出，文化部無法回答假設性問題，如果該名記者有做出危害國家安全的事情，將會撤銷他的記者證，文化部也無法在此指出哪一個媒體報導假新聞，若要追訴要看傷害的利益者是誰，按照所傷害的利益去進行追訴和賠償，她也表示，文化部並不是媒體的管轄機關。

徐巧芯則怒批，現在沒有一個媒體主管機關，這就是報紙開始寫假新聞的原因。她說，NCC至少針對內容有SOP在管制，不管認不認同；而今天在報紙上面有這麼明顯的「調查不到」、「很多問題沒有問」，寫了假新聞卻在中華民國無「法」可管，這就是最劣質、糟糕的情況。