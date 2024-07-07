戰鬥藍固樑！趙少康酸林右昌「憂成鄭文燦2.0」　徐巧芯喊反罷免

▲趙少康率戰鬥藍立委聲援謝國樑。（圖／趙少康臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免危機，「戰鬥藍」發起人趙少康今（7日）號召藍委們前往基隆聲援謝國樑，反制罷免團體。趙少康高喊，民進黨對謝國樑政治霸凌、邪惡罷免，因為民進黨現在在國會沒過半，所以想鑽《選罷法》的漏洞，欲透過罷免翻轉席次；徐巧芯呼籲現場的基隆人，全家都要站出來投下反對罷免票，讓謝國樑繼續做市長。

趙少康今日上午率「戰鬥藍」成員赴基隆舉辦「反惡罷 挺善樑 」街頭宣講活動，除了前台北市長郝龍斌到場之外，國民黨立委徐巧芯、陳玉珍、王鴻薇、謝龍介、賴士葆，以及國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平等人皆出席力挺。

趙少康首先點名前基隆市長林右昌，罷免團體原本只搜集到2萬多份連署，等到林右昌表態後就突然變成4萬多連署，根本大有問題。針對NET和東岸商場爭議，趙少康質疑林右昌，到底想掩飾什麼？是不是想透過罷免轉移什麼焦點，「是不是怕變成鄭文燦第二？」最後，趙少康喊話基隆市民，一定要投下反對罷免票。

徐巧芯則比喻，如果今天你家租給房客，簽了四年約，結果房客違建，那要怎麼處理，當然是告法院、找警察，謝國樑就是在做這件事，替市民守護財產，並接著喊話基隆市民，不管罷免門檻是25%還是多少，大家都要通通出來投給反對罷免票，來支持謝國樑。徐巧芯說，謝國樑一直很有勇氣，站出來承受民進黨的抹黑，希望市民可以成為謝國樑的力量，全家站出來反對罷免就一定會贏，讓好的市長繼續做下去。

