鄭文燦「涉貪懶人包一次看」　徐巧芯曝陰謀論：也太狠毒了吧

▲鄭文燦微笑現身。（圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

鄭文燦因涉犯《貪汙治罪條例》，稍早法院裁定500萬交保，本尊還在鏡頭面帶微笑。對此，國民黨立委徐巧芯整理懶人包「3項違法、4個重點」，文末更譏諷總統賴清德，如果外傳的陰謀論為真，「清肅前朝的行為未免也太狠毒...還選在人家生日那天，生日快樂耶！」

徐巧芯在臉書表示，桃園地檢署至少認定鄭文燦涉及3項違法，分別是受賄，收受賄款，我們一般認定的貪污；洩密罪，把土地可能要變更的秘密訊息偷偷告訴某人，讓他們能夠先低價收購，後續賺取暴利；洗錢部分，把賄款洗白，掩飾或隱匿犯罪所得。

徐巧芯同時根據桃園地檢的新聞稿，讓大家快速釐清4大重點，如下：

一、2017年鄭文燦，收受五百萬是事實，只是法院認為這不屬於「洗錢」，法院駁回羈押聲請。

二、收受賄賂（貪污）、洩密罪，法院認為「 嫌疑重大」，同案被告都已被羈押禁見，而且有七年的監聽譯文跟蒐證照片。

三、所以法院才予以500萬交保，但限制居住、出境、出海禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫（避免串證）。

四、桃檢聲請抗告，或許是擔心還有其他可串供之人會在交保期間與鄭文燦聯繫，破壞調查。

根據上述第三點，徐巧芯不禁狠酸「海基會董事長被限制出海出境，基本上應該要直接辭職了吧？」

最後，徐巧芯也直呼，外傳賴清德本就不喜歡鄭文燦，也不想讓他當海基會董事長，「原本屬意的是『台南幫』的吳豐山，但因為被前總統蔡英文攔胡，才不得不用鄭文燦。如果報導的陰謀論為真，清德宗一上任就清肅前朝的行為未免也太狠毒了吧！還選在人家生日那天，生日快樂耶。」