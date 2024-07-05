「離島建設條例」引中資惹議　徐巧芯爆：國軍行車記錄器也是「MIC」

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳雪生提案修改「離島建設條例」，主張引進陸資參與離島重大公共工程，引發疑慮。對此，國民黨立委徐巧芯今（5日）受訪時爆料，國防部的座車很多行車記錄器也都是「made in china」，要不要從國軍整肅起？

徐巧芯提到，政府應該要考慮到離島的特殊性，因為現在光在台灣本島都缺工、缺料，很多建設都找不到人來協助，離島更是有點被放生的意味，該條例可以讓大陸的工人到台灣，不會有滲透的可能，行政院不需要用這樣的想法去想。

徐巧芯再說，民眾黨立委黃國昌昨日爆料，國軍使用大陸通訊設備製造商華為製造的路由器，她也知道很多將軍座車的行車記錄器也都是「made in china」，所以真的要抓第五縱隊，說什麼抗中保台，要說什麼東西都不能用中國大陸製的，也不能請大陸人來離島幫忙，那要不要從國軍整肅起，是否也要查查看這些國軍的行車記錄器是不是大陸製的，這不只是黃國昌的爆料，有更多國軍的基礎用品也是made in china。

媒體追問，這些行車記錄器是貼牌嗎？徐巧芯說，她不確定是不是貼牌，但確定是中國大陸製，沒有掌握相關資料是多少，但確定是國防部座車。

