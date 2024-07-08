選罷法闖關開打！徐巧芯、賴惠員「互勒脖」　吳思瑤嚇傻尖叫

▲徐巧芯指控賴惠員先勒她脖。（圖／徐巧芯提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（8日）繼續排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠都發布甲級動員通知，立法院一早上演全武行。除了綠委林楚茵遭藍委王鴻薇連賞巴掌，綠委賴惠員也和藍委徐巧芯打成一團，賴惠員痛斥，「徐巧芯勒脖慣犯，惡劣至極！」政黨立場不同，議事衝突難免，但動不動就勒脖，稍有不慎就可能傷人性命，這已經不是衝突，這就是意圖傷害。徐巧芯則曬出影片嗆，「誰先動手的，很明顯！」

賴惠員怒轟，「徐巧芯勒脖慣犯，惡劣至極！」繼上次國會擴權法案，「愛詐騙的徐巧芯企圖拿黨旗勒立法委員王美惠脖子的惡劣行徑之後」，今日稍早於內政委員會因選罷法議事衝突時，這次被徐巧芯勒住自己脖子，還抓得手上好幾處抓痕。

賴惠員認為，政黨立場不同，議事衝突難免，但動不動就勒脖，稍有不慎就可能傷人性命，這已經不是衝突，這就是意圖傷害。

▲賴惠員曬出傷痕。（圖／賴惠員提供）

徐巧芯提供的影片則顯示，王鴻薇、徐巧芯意圖把做在椅子上的綠委林楚茵拉出，又遭到綠委黃捷及賴惠員的阻擋，雙方一陣混亂之下，徐巧芯、賴惠員爆發肢體衝突，賴先是與徐抱一起，接著雙方雙手交纏在對方脖子上，吳思瑤則在一旁瞪大雙眼尖叫。

