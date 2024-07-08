大巨蛋座椅會「吃球」　許淑華籲蔣萬安：這種硬體會讓國際看笑話

▲台北市長蔣萬安開箱大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北大巨蛋7日舉辦中華職棒比賽，結果卻出現，因為白色座椅「吃球」影響全壘打判決的爭議。對此，民進黨台北市議員許淑華今（8日）表示，蔣萬安似乎沒搞清楚立場？每次都只會說「請改善」，卻沒有要求改善時間表，相較積極爭取演唱會差異巨大，是因為球迷沒有歌迷多嗎？她強調，這是台北重要門面，這種硬體品質只會讓國際看笑話！

許淑華於臉書表示，大巨蛋「吃球」干擾賽事，蔣萬安市長只會跳針「請遠雄改善」，應立刻公布改善時程，以及營運評分的時間。她指出，蔣萬安從2023年1月首次視察大巨蛋，要求改善的項目到現在都沒有結果，請問遠雄是大到連市長的要求都不用理會嗎？

許淑華說，而且昨晚中職「象獅大戰」，還發生全壘打吃球的判決爭議。結果是因為大巨蛋白色座椅造成視覺干擾，就算使用重播輔助判決，也看不清楚飛行軌跡與落點位置。賽後象獅兩隊總教練、領隊更異口同聲的表示「白色座椅有問題」，要盡快修正。中職祕書長也表示，已多次向遠雄提出改善建議。

許淑華提到，她在市議會已經多次針對大巨蛋質詢，包括硬體設備的漏水、動線規劃、本次吃球事件，還有最重要的疏散規劃。她也多次指出，台北市政府有監督權，可以依照合約監督遠雄的經營狀況，內容就包括硬體設備。

許淑華認為，蔣萬安似乎沒搞清楚自己的立場？每次大巨蛋發生重大缺失，蔣萬安都只會說「請遠雄改善」，她要叫醒這位還在睡的市長。台北市政府是主管機關，對大巨蛋的營運有關鍵決策權，必須用更強硬的態度進行監督管理。

許淑華批評，吃球和漏水問題一拖再拖，還要破壞選手與球迷的權益多久？蔣萬安沒有要求遠雄任何改善時間表，相較積極爭取舉辦演唱會的態度差異之巨大，是因為球迷沒有歌迷多嗎？

最後，許淑華強調，大巨蛋未來可能會舉辦更多國際賽事、演唱會，是台北市的重要門面，這種硬體品質會讓國際看笑話！

▼許淑華貼出上月去大阪巨蛋考察的照片，座椅皆為深色系。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）