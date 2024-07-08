通勤族「75秒深蹲20下」可獲LINE POINTS　台師大推捷運AI運動機

▲台師大在捷運設置運動活力機，75秒內完成徒手深蹲20下，即可獲得20元LINE POINTS回饋。（圖／台師大提供）

記者楊惠琪／台北報導

為鼓勵全民運動及響應節能減碳，台師大透過跨單位合作，在台北捷運中正紀念堂站設置具AI辨識功能的「運動活力機」，民眾透過手機掃描螢幕上的QR Code，跟著虛擬教練的專業教學，75秒內完成徒手深蹲20下，即可獲得20元LINE POINTS點數回饋，希望藉此帶動通勤族深蹲的運動風潮。

台師大體育與運動科學系教授張少熙執行國科會產學合作計畫，與全鋒事業公司、工業技術研究院等結合產業、學術、研究三方跨單位合作，即日起在台北捷運中正紀念堂站5號出口，設置具AI辨識功能的「運動活力機」，民眾透過手機掃描螢幕上的QR Code，跟著虛擬教練的專業教學，75秒內完成徒手深蹲20下，即可獲得20元的LINE POINTS點數回饋。

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▲運動活力機結合最新AI運動科技，有虛擬教練專業指導。（圖／台師大提供）

張少熙表示，初期營運模式以公益推廣及促進身體活動為目的，為擴大捷運乘客使用運動活力機次數，每人每日限用1次，如未達標可重複1次，並利用LINE POINTS獎勵，來提高乘客使用意願，如營運成果良好，達到累積1萬人次使用目標，團隊將評估第2期計畫。

工研院資訊與通訊研究所技術副組長連俊宏表示，團隊初期開發的原型機，已在台師大完成測試，這次改良設計版本結合了最新AI運動科技，無人接近時的待機狀態，畫面上會投放推廣內容，若民眾接近將喚醒系統，提醒民眾拿出手機拍QR Code綁定個人身份，在鏡頭前揮手擺出啟動動作，即可透過設備上的人體肢段偵測模組，即時分析民眾在運動過程的正確性和完整度。