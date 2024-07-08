誆稱沒錢買車票！北捷借錢哥又來了　見好心女領錢「借600變1千」

▲被害女子在北捷遇上「借錢哥」（紅圈）上前搭訕借款。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

本月1日一名女子搭乘台北捷運時，遇上一名男子上前求助，對方稱要搭車回高雄，但因現金不足，想向女子借600元，該女誤以為男子真的需要幫忙，因身上現金不夠，還去ATM領錢借他，男子見狀隨即改口要借1千元，並留下自己的姓名、電話給女子。該女回家後越想越奇怪，上網搜尋男子姓名電話，赫然發現自己遇上了「北捷借錢哥」，向警方報案。

被害女子向警方報案時表示，當時男子態度誠懇，本來說要借600元，見她去領錢，又改口借1千元，並留下姓名、電話，承諾會把借款匯還給她，但後來該女在Dcard平台上發現有多位民眾被騙，她才知道自己也受害，趕緊向警方報案，希望能找回損失的金錢。

▲借錢哥（左）得手隔日還在台北車站站內閒晃，當場被警方查獲。（翻攝畫面）

捷運警方受理報案後，隔日晚間就在台北車站發現「借錢哥」在站內閒晃，確認他的特徵、穿著與被害女子指稱的相符，隨即上前攔查他，並將他帶回隊部偵訊，他坦承向不特定民眾借錢，全案訊後依詐欺罪嫌函移轄區中正一分局偵辦。

捷運警察隊呼籲，大眾捷運處所，常有不肖分子利用民眾愛心，講述令人憐憫處境的話術博取同情，藉此騙取他人金錢，此類行為已有構成刑法詐欺罪嫌疑，民眾若遇有上述情形，可立即向警察或捷運站務人員反映或撥打110電話報案，警方會立即到場依法偵辦，遏止歪風。



更多鏡週刊報導

男酒後幫女友牽機車 還沒駛出人行道就出事了

嘉義新住民陳昱璇克服病魔 以「六甲半甜的傳奇」獲移民署築夢補助

退休警網戀「聯合國女醫師」竟暈船提供帳戶協助領錢 淪詐欺共犯遭判刑