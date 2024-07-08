批蔣萬安「大巨蛋吃球」甩鍋柯文哲　陳宥丞：願發動募款改座椅

▲民眾黨台北市議員陳宥丞。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋7日舉辦中華職棒比賽，由中信兄弟與統一獅交手，結果卻因為觀眾席白色座椅導致「吃球」爭議判決；台北市長蔣萬安8日表示，白座椅是在2022年前台北市長柯文哲時期安裝完成，自己上任後就是面對問題、解決問題。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞痛批蔣萬安甩鍋，認為既然市府管不動遠雄，那願意發起募款「幫遠雄改座椅」。

面對蔣萬安8日受訪時稱，大巨蛋白椅是在2022年柯市府時期完成，會不會覺得甩鍋？陳宥丞中午於台北市議會受訪時表示，自己先前在總質詢時，特別送給蔣萬安一個鍋子，就是希望蔣解決大巨蛋吃球問題，全世界只有遠雄在球場採用獨一無二的白色座椅當主視覺，當時他就認為一定會造成球員安全跟比賽判決爭議。

陳宥丞指出，果然昨天事情發生後，蔣萬安也承諾會一肩扛起，沒想到今天用這樣甩鍋方式，間接暗示要柯文哲負責，這是一個比較不負責任的態度；而他也呼籲蔣萬安、遠雄如果不做，議會監督了一整年也不改進，他願意發動募款「幫遠雄改座椅」，甚至發動民間團體上網評選巨蛋座椅顏色。

陳宥丞認為，既然市府管不動遠雄，遠雄也不想回應球迷，這已經不是政治問題，昨天從日本籍教練、中華職棒秘書長到球團都發出聲明，更不用說廣大球迷在網路上一片哀鴻遍野，大家都在擔心未來球員的安全，以及球場是不是能符合國際規格申請國際賽事標準，這些才是真正面對問題、解決問題，而不是把問題甩鍋給柯前市府，「退一萬步來說，如果真的要甩鍋、遠雄設計真的不改，我願意來發動募款幫遠雄改座椅，看蔣萬安願不願意承擔」。

被問到上述爭議會不會影響往後在大巨蛋辦國際賽事？陳宥丞說，大聯盟跟世界棒球經典賽（WBC）看球場時，是連球員本身的休息室、更衣室，甚至是止滑等細節都列入考量評分範圍，而不是向遠雄這樣肆無忌憚，只需要考量每年70%北市府的評分項目，這兩者之間有非常大落差。

陳宥丞批評，現在遠雄好像是肆無忌憚、有恃無恐，可是未來若真的影響國際賽事申請，或是辦國際賽時導致一級球員，不管大谷翔平或達比修有等人在台灣受傷，「遠雄賠得起嗎？」或是如果台灣知名球員因為大巨蛋吃球，造成一輩子運動傷害，「遠雄、市政府負擔得起嗎？」

最後，陳宥丞強調，今天這已經不是灰犀牛（gray rhino），可能也是黑天鵝（black swan），請蔣萬安不要再當藍綠白政治操作遊戲，也請遠雄不要躲在市府後面，好好勇敢承擔這樣責任，這樣的白色幽默一點都不好笑。