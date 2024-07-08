影／抓到！真變「黃賊」？　黃捷「開鎖闖會議室」監視器畫面曝

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（8日）《選罷法》修正案再次闖關，綠營則搶先一步攻占主席台，藍委卻發現，綠委鍾佳濱、黃捷躲在茶水間，質疑是找鎖匠偷吃步，嗆她是「黃賊」；黃捷則反轟「造謠」。不過，國民黨團下午召開記者會秀出影片直接打黃捷的臉，書記長洪孟楷表示，這是今天早上4時56分內政委員會紅樓走廊的監視器影片，黃捷與助理推撞踹門，合理懷疑他們就是拿萬用鑰匙進入202會議室。

藍綠今早於走廊等待，準備進入內政委員會開會，但藍委卻發現，鍾佳濱、黃捷已經躲在會議室的茶水間內，意圖「偷吃步」占領主席台。王鴻薇更踢爆，黃捷提前找鎖匠，打開大門，嗆她是「黃賊」。但即便如此，黃捷上午仍嘴硬表示，自己比國民黨早，比國民黨認真，要守護人民的罷免權，民進黨委員都很認真，一早就來，有人5點多就到，還有人更早，今天的事實最明確的是王鴻薇打人、揍人，有任何的指控都要拿出證據，「請拿出證據，鎖匠在哪？不排除提告。」

▲黃捷開鎖畫面。（圖／國民黨提供）

對此，國民黨團下午召開記者會直接拿出影片，用證據說話，洪孟楷說，這是今天早上4時56分內政委員會紅樓走廊的監視器影片，黃捷與助理推撞踹門，合理懷疑他們就是拿萬用鑰匙進入202會議室；另一個畫面則是上午5時21分，民進黨團總召柯建銘走在走廊上，跟他們助理溝通之後就直接進入內政委員會，「柯建銘還有敲門！」

洪孟楷高喊，這也是為什麼國民黨立委今天早上依規定時間來到2樓時，就看到有人已經在裡面了，民進黨團確定要用這種破壞議事規則、破壞會議室、攻擊議事人員、攻擊秘書長的方式，在立法院實行嗎？

