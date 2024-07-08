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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院亂象害議事空轉　黃國昌酸：半夜偷撬門「跟小偷一樣」

▲▼黃國昌 柯志恩 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌、柯志恩聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院內政委員會8日續審《公職人員選罷法》修正案，藍綠委一大早爆發全武行，綠委約早上5時就到內政委員會佔領主席台，藍委6時到場則與綠委發生嚴重推擠，最終由綠佔領場地、藍佔隔壁201室。面對內政委員會亂象，民眾黨立委黃國昌批評，立委工作就是審議法案，結果卻不斷透過暴力杯葛，甚至半夜跟小偷一樣把門撬開，這種國會亂象應予以正視。

黃國昌與國民黨立委柯志恩原訂8日中午12時55分在立法院紅樓201室舉辦「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會，但因早上在紅樓202室進行的內政委員會被綠委霸佔，使藍委霸佔紅樓201室，導致該公聽會無法順利召開，進而臨時調整到101室舉辦。

針對有民團抗議《選罷法》修法，連署要附上身分證影本，擔心有個資外流疑慮，以及今內政委員會亂象，黃國昌受訪時表示，台灣社會針對連署過程當中所出現的亂象，各方都有很多聲音。

黃國昌提及，但最重要的事情是立法院作為國會，立委工作就是認真討論審議法案，結果不斷透過暴力杯葛，甚至在半夜跟小偷一樣，偷偷不曉得怎麼樣把門撬開，進而霸佔會議室，導致整個議事空轉，且影響到不只內政委員會，從上週至今有許多委員會因此無法開會，或是召委自己就先落跑，剝奪很多委員質詢權，「這樣的國會亂象應該予以正視。」

▲▼民進黨立委佔內政委員會主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委佔內政委員會主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

內政委員會今續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早5時便在委員會門口排隊進場，國民黨立委則是6時開始集結，過程中藍綠委爆發嚴重肢體衝突，不少立委掛彩，藍委王鴻薇連環賞坐在椅子上的綠委林楚茵好幾個巴掌，造成林楚茵下巴掛彩見血，連耳環都被打掉。

國民黨立委陳玉珍質疑，明明議事人員明明7時才會開門，但藍委進入會議現場後，卻發現綠委已經在裡面了；王鴻薇也踢爆，凌晨時就聽聞黃捷要找鎖匠，「破壞」內政委員會大門，好讓民進黨立委可以順利搶到主席台。

王鴻薇也說，稍後也會到醫護室驗傷，民進黨永遠都是暴力黨，「如果他沒動手我怎麼會動手？」甚至還「當小偷」潛入委員會，不遵循正常程序管道，跑到內政委員會把門偷偷鎖起來。

黃捷則說，自己比國民黨早，比國民黨認真，要守護人民的罷免權，民進黨委員都很認真一早就來，有人5時多就到，還有人更早，今天的事實最明確的是王鴻薇打人、揍人，有任何的指控都要拿出證據，「請拿出證據，鎖匠在哪？不排除提告。」

▲▼內政委員會 朝野搶佔主席台 王鴻薇 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

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