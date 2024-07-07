沈伯洋竟喊「廢質詢」　王鴻薇傻眼：立委只需開直播練肖話嗎？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日時常語出驚人，日前稱對岸可透過個人看過的A片內容掌握政治立場，「這很危險」，受訪時又表態應考慮廢掉質詢，並非開玩笑，因為質詢時間很短，只適合問大方向，最後容易淪為展演或是搶新聞。國民黨王鴻薇今（7日）對此表示不解，難道現在立委難道只要開直播，「練肖話」就好了嘛？

沈伯洋在其社群平台threads上表示，之前在訪談說可以考慮廢掉質詢，其實不是開玩笑，因為質詢很短，只適合問大方向，接下來應該是辦公室、協調會等等，花時間處理事情；沈伯洋更指出，「台灣的質詢常常都不問當天題目，不過有時也是因為題目太爛，或者問個案，最後常常變成一種『展演』、『搶新聞』，最後問完，問題有沒有解決，很難。」

王鴻薇對此諷刺，沈伯洋又語出驚人！竟然在臉書上說，因為質詢的時間實在太短，所以建議執行可以把它廢掉，可是問題是質詢是憲法幾10年來給立法委員的一個職權行使的權利也是義務，如果立法委員不質詢的話，請問一下立法委員，難道只要開直播，「練肖話」就好了嘛？

王鴻薇直言，非常奇怪的是，沈伯洋竟然還想要沒收立法委員的質詢權，民進黨不是說沒有討論，沒有民主嗎？現在調查權、聽證權都不給立法院，連質詢權都想要沒收，她想請問一下民進黨團總召柯建銘和綠委吳思瑤，「你們要不要聽聽看你們口中的台灣的瑰寶，到底在講些什麼呀」？