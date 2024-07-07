鄭文燦最新財產申報曝！　10年前存款844萬、房債2663萬

▲鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）

政治中心／綜合報導

海基會董事長鄭文燦疑涉貪，遭桃檢聲押，法官6日裁定500萬交保，7日宣布請辭戰清白。攤開鄭文燦的財產申報，10年前剛任桃園市長時，現金存款844萬6639元，債務的部分則有房貸2663萬3097元，而他最新一筆的資料，則為去年擔任行政院副院長時所填，現金存款為3063萬7323元，無任何債務。

根據第86期廉政專刊，鄭文燦民國104年的申報資料中，現金存款844萬6639元，與妻子林俞汝名下共有9筆土地、1筆建物；信託財產則有4筆土地、3筆建物。股票方面擁總價額5萬7060元，債務僅有房貸，共2663萬3097元。

鄭文燦112年申報的資料中，現金存款增為3063萬7323元，土地的部分僅剩1筆，而建物共4筆，名下無股票，而林俞汝擁黃金存摺價額21萬5400元，兩人累積已繳保險費折合新臺幣總金額為1248萬2574元。

信託的部分，則有1筆土地、5筆建物，但鄭文燦有註明，與配偶名下共有2間房子和2塊土地。其中，2塊土地皆是房子坐落基地；2間房子分別位於桃園市蘆竹區及台北市中正區，後者非自用住宅已依法強制信託。2間房子附屬的車位及公共設施各自擁有建號，依法必須逐筆申報，故申報之建物筆數雖多，但合計為2間房子。