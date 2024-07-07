要鄭文燦立刻辭海基會董事長　黃國昌喊話賴清德「展現清楚態度」

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（資料圖／攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

海基會董事長鄭文燦疑涉犯《貪污治罪條例》，桃園地檢署6日向法院聲請羈押禁見，最後裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。立院民眾黨團總召黃國昌7日再度喊話總統賴清德，應展現清楚的態度，要求鄭文燦立刻下台負責。

針對鄭文燦是否應該下台負責，民進黨應該有什麼樣的動作？黃國昌7日於立院受訪時表示，鄭文燦在民進黨裡位高權重，不僅當過桃園市長，更是行政院副院長，發生這麼嚴重的貪腐弊案，昨天法院裁定出來引發社會一片譁然，送錢的都被收押了，結果被法院認定有收錢事實證明的鄭文燦，竟然透過交保方式處理，很多人對此決定都沒辦法接受。

黃國昌提及，更嚴重的事情是，鄭文燦涉入這麼嚴重的貪腐弊案，不僅被法院重罰，同時被限制出海出境，很明顯已不再適任海基會董事長這麼重要的職位，「我希望賴清德能夠展現清楚的態度，要求鄭文燦立刻下台負責。」

由於鄭文燦在2026新北市長選舉呼聲很高，而黃國昌也被點名有望角逐，怎麼看接下來2026新北佈局？黃國昌說，鄭文燦事件最重要的是「政府反貪腐到底是玩真的，還是玩假的？還是只針對特定對象？以及公平正義價值的實踐。」

黃國昌認為，此事層次早已超越一般選舉競爭，牽涉到整個廉能政府基本核心價值，應該用最嚴肅態度面對，政府在反貪腐的態度、作為上是否符合人民期待，沒必要跟選舉直接掛鉤在一起討論。