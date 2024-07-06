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典唱新北18年！勞工之星歌唱大賽報名起跑

▲ 典唱新北14年 「勞工之星」歌唱大賽報名起跑。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北「勞工之星」歌唱大賽報名起跑。（圖／資料照／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

愛唱歌的勞工朋友們照過來！第18屆的新北市「勞工之星」歌唱大賽又來囉，本屆賽事除了總獎金提高到36萬元，同時放寬「移工之星組」參賽資格，全台合法聘僱又有好歌喉的移工朋友均可參與，用歌聲一較高下。活動報名自即日起至7月31日下午6時止，歡迎勞工朋友踴躍參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，「勞工之星」不僅是公部門歷史最悠久的歌唱比賽，歷屆冠亞軍也曾登上電視歌唱選秀節目的常勝軍。陳瑞嘉鼓勵勞工朋友在認真工作之餘，也要注重休閒與身心平衡，透過「勞工之星」舞台展現自我，同時也能達到砌磋技藝、友誼交流的目標。「勞工之星」各組初賽將於8月份熱情啟動，歡迎勞工朋友共襄盛舉。

陳瑞嘉指出，「勞工之星」提供各組優勝選手豐富的獎金：冠軍3萬5千元、亞軍2萬4千元、季軍1萬8千元、殿軍1萬2千元、第5名7千元，第6至10名則各有3千元。此外，還有「最佳造型獎」、「最佳台風獎」、「最佳啦啦隊獎」等獎項。

勞工局表示，凡年滿18歲，設籍或工作地在新北市的在職勞工，以及在台合法受僱之外國人，均可報名參加。詳細活動辦法可透過關鍵字「113年勞工之星歌唱大賽」搜尋，或直接透過「典唱新北18年・勞工好聲音」官網查詢，也歡迎勞工朋友來電：02-2700-4519洽詢報名相關細節。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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