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分析／鄭文燦「阿哥落難記」　賴清德掃黑第一把火逆風燒

▲▼ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉犯貪污治罪條例等罪嫌，遭桃園地方檢察署向法院聲請羈押禁見，後以500萬交保，並限制住居、限制出境出海。鄭文燦是民進黨內天王、「接班世代」一員，2026甚至2028大選都被看好有所表現，然而，「看他起高樓，看他宴賓客，眼看他樓塌了」，一向意氣風發的新潮流二阿哥如今捲入涉貪疑雲，無疑重甩民進黨政府一巴掌，但朝野立委都有人解讀這正是賴清德壯士斷腕的掃黑起手式，會不會又是黨內鬥爭檯面化？外界仍是霧裡看花。

對於相關爭議，鄭文燦透過律師作出聲明，自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。

近年仿佛縣市首長多事之秋，宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安都因捲入貪瀆跟弊案遭調查，分別被起訴跟交保，但都沒有今日爆出的鄭文燦這般震撼，鄭文燦發跡桃園，自從2014驚奇一役登上桃園市長寶座後，從此在政壇平步青雲，雖有學倫等爭議，但政通人和、身段柔軟、爭取地方建設更是無往不利，讓鄭文燦對外形象不惡。

鄭文燦黨內地位舉足輕重，雖是新潮流代表人物，仍與黨內各派系交好，權柄橫跨蔡政府、賴政府，尤其前總統蔡英文格外器重，更一度官拜行政院副院長。隨著政治實力水漲船高，2020年民進黨內總統初選英賴之爭時，鄭文燦選邊站支持蔡英文，當時也讓不少人認為他是未來黨內接班梯隊一員。

雖曾屬於同派系，但鄭文燦個性圓融，讓賴清德覺得鄭與太多不該接觸的人來往，在賴清德就職總統時，內閣名單一波波出現在媒體報派，卻遲遲未見鄭文燦身影，直到最後確定回鍋海基會，不少人認為是「發派邊疆」，4月25日人事發布當天，鄭文燦拿出手機，慎重「念稿」賴清德當選感言，就有黨內人士解讀是宣示效忠，「他應該知道自己處境如何」。

事實上，鄭文燦曾在扁政府時期擔任海基會副秘書長，但不到5個月就消失，成了史上最短命的海基會副秘書長。若沒有其他變局，此次也可能因為涉貪風暴成為史上最短命海基會董事長，也罕見讓海基會這個「冷衙門」近期不斷攻佔媒體版面。

賴清德形象向來嫉惡如仇，就職最重要主張就是打黑金槍毒詐，警廉特大搬風：警政署長張榮興、調查局長陳白立、廉政署長馮誠的人事調動也被視為肅貪起手式，而新官上任三把火，馬上就有成效，不過沒想到第一把火卻是燒向黨內要角鄭文燦。

尤其檢調一連串動作雷厲風行，鄭文燦更是五百萬重金交保，此案無疑一記重拳打在民進黨政府臉上，親自任命鄭文燦的賴清德同樣臉上無光。而鄭文燦被逮，執政黨震撼不已、在野黨私下也是議論紛紛，「狠啊！」一名在野黨民代私下讚嘆，賴清德比前總統馬英九還狠，當年馬王政爭，「馬英九想砍王金平一刀，結果刀握反把自己砍死，賴清德一刀就捅死這個跟敵對陣營交好的儲君。」

該名民代坦言，應該要有危機意識，鄭文燦看似在民進黨內位居高職，實則在冷宮中暗自神傷，賴清德把他推出去問斬，不只是在拆彈，更要展現自己大公無私，還突顯兩人根本不是一路人，「你等著看，賴清德下手一定會很重。」

然而，後續案情揭發、司法攻防等，相關爭議不是10天半個月就能結束，原本綠營對2026大選勢在必得，會不會又像2022大選一樣「一人毀全黨」直接在起跑線重摔？

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