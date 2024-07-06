鄭文燦涉貪500萬交保　黃國昌轟：令人噴飯！應立即下台

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／攝影中心攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院前副閣揆、現任海基會董事長鄭文燦今（6日）因涉貪遭到桃檢聲押，然而，稍早聲押庭裁定以500萬交保。對此，民眾黨立委黃國昌表示，「這真是令人噴飯，民進黨新潮流，果然很夠力」，並進一步直指，鄭文燦應立即請辭下台。

鄭文燦因在桃園市長任內涉犯《貪污治罪條例》等案，遭到桃檢傳喚問訊。訊後，桃檢認為，鄭文燦涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，因此向法院聲押。

然而，稍早桃園地院裁定鄭文燦以500萬交保，並限制住居、出境、出海。理由指出，依照鄭文燦的供述及聲請書所附相關卷證資料，難認鄭文燦在2017年收受新台幣500萬元款項，至2018年返還廖姓相關人期間，該筆款項有何掩飾、隱匿犯罪所得之情節，因此，駁回桃檢的聲押。

此外，桃園地院進一步指出，就桃檢聲押意旨所列，鄭文燦還涉犯收賄、洩密等罪嫌部分，此部分犯罪嫌疑重大，不過，案件相關人皆已裁定羈押禁見，因此，才做出不予羈押，但限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸的裁定。

眼見桃園地院的裁定，黃國昌表示，送錢的廠商連同白手套，通通羈押禁見，而收500萬賄款的鄭文燦，500萬元交保。

黃國昌認為，這樣的裁定真是令人噴飯，「民進黨新潮流，果然很夠力」。他接著直指，「爆發如此嚴重的收賄醜聞，鄭文燦應立即辭職下台」。