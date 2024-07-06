人物／縱橫政商黑白　鄭文燦負面標籤撕不完政治路恐戛然而止

▲海基會董事長鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

前桃園市長、曾任行政院副院長，現為海基會董事長的鄭文燦，在57歲生日這天遭桃檢聲押震驚各界，雖然最後以500萬交保，但對鄭本身已是一大重擊。鄭文燦身段柔軟、政治手腕高明，交友不分藍綠，甚至說他有求必應，然而「成也蕭何敗也蕭何」，這都使他爭議不斷，除澳門喝花酒、論文抄襲外，名字還與多起弊案有牽連。儘管是事後諸葛，但鄭文燦從政毀譽參半，總統賴清德「高道德」用人哲學，鄭在新政府未擔綱要職，原因或許不難理解。

鄭文燦2014年打下國民黨大本營桃園市躍為一方諸侯，聲勢達到頂峰，是民進黨中生代接班梯隊重點人物。可惜的是，即便任內將各方人馬治得服服貼貼，但鄭文燦卻未能順利交棒，屬意的接棒人選林智堅因論文案中箭落馬，連帶影響到2024年桃園市8席立委全軍覆沒，昔日「桃園王」地位嚴重受挫。

但地方、中央甚至黨務都歷練完整又豐富的鄭文燦，就算交棒不利，也不該在新政府落得無要職可任的處境。在兩岸關係冰冷的現在，主要推動兩岸民間交流的海基會董事長堪稱冷衙門，對長袖善舞的鄭文燦來說實在不能說是好的安排。這或許從連串的爆料、政壇傳聞以及鄭的行事作風，還有賴清德高道德要求的用人標準，就可略知。

鄭文燦在卸任市長後成為在野黨在2023年總統立委選舉時攻訐目標，任內政績被放大檢視外，還多次被爆出與土地開發案爭議扯上關係，特別是與詐騙集團過從甚密，與目前大力打詐的民進黨政府形象大相逕庭。儘管鄭一概否認，還大動作提告反擊，但接連不斷的爆料出現，仍重傷其形象。

鄭文燦過去就被曾指出入郭哲敏詐騙集團的88會館招待所，甚至在買完地後還一起去唱歌；還將桃園捷運GE01站設立在一片田的中間，就是為了圖利郭哲敏集團。鄭也被爆料，曾出入涉詐金額超過25億的im.B詐騙案主嫌曾國緯公司辦的春酒。此外，疑似鄭文燦「開房間」的影片，也遭外流，當時立委王鴻薇等人要求法務部調查，受理的中正警一分局後來說明，刑事局鑑定報告結果為「無法判斷深偽（深度偽造，圖像合成的技術應用）可能」

據了解，律師圈近期還盛傳鄭文燦在找新律師，主要是針對桃園航空城徵收有關的開發案。知情人士認為，更換律師雖非罕事，但這樣巧合的時機點，怕是鄭文燦早知近期會有未爆彈陸續爆發，想要提前拆彈。

涉入土地開發案、與詐騙集團來往、桃色風波等等，這些負面標籤一個一個都貼在鄭文燦身上，恐怕讓他很難甩開 。而府院黨面對鄭文燦涉貪，三方定調「毋枉毋縱」明顯無意涉入此局，法院更證實他在2017年曾收受500萬元，雖在隔年交還，但確有收賄事實。

今天鄭文燦交保離開法院時，雖然臉上掛著微笑，但這個笑容可能只是一個姿態而已。對他而言，2026、2028任何蜇伏再起的企圖，都將在57歲的生日這天戛然而止。