鄭文燦笑著走出法院！　媒體人目睹一幕：他真的慌了

記者邱晟軒／綜合報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦今（6）日因涉嫌違反《貪汙治罪條例》遭到桃園地檢署聲押，下午法院裁定500萬元交保。鄭文燦交保後被媒體包圍，但他未發一語，只是露出微笑後便直接上車離開。然而，資深媒體人黃揚明卻指出，儘管鄭文燦「燦笑」步出法院，但他衣領未拉整齊，這個細節透露出「鄭文燦真的慌了」。

黃揚明稍早在《週末大爆卦》網路直播節目中指出，儘管鄭文燦離開法院時面帶笑容，但他注意到鄭文燦的衣領未拉整齊，釦子未扣可能是因為天氣炎熱，但衣領兩邊沒有拉好，這細節顯示出鄭文燦的慌了。

黃揚明認為可以理解，鄭文燦一下飛機就被帶走，這種狀況可能讓他也始料未及。不過，如果知道法院外有眾多媒體等待拍攝，鄭文燦本人或者助理應該更注意服裝儀容。雖然表面上帶著笑容，但從衣領的狀況可以看出，鄭文燦其實心中十分慌亂。

據了解，鄭文燦涉嫌情節主要是與華亞科學園區外一片約9.5公頃農地有關。該地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，重劃會主要成員拿出近千萬元，透過與鄭熟識的廖姓人士行賄，而廖日前已遭收押。

▼鄭文燦涉貪案500萬元交保，黃揚明分析：衣領細節透露其內心慌亂 。（圖／翻攝《週末大爆卦》）