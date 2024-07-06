鏡電視調查小組進度曝光！　吳宗憲：才剛看資料就有3部分不合理

▲吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

《立法院職權行使法》修法生效，國民黨團與釋憲搶時間，3日成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，並由藍委吳宗憲擔任召集人，原交委會鏡電視調閱小組停止運作，資料移交調查小組。吳宗憲向《ETtoday新聞雲》透露，資料已拿到，不過才看了第一部分，就發現有不合理之處，包括鏡電視資金不足、金流不清、違法共用人力等，後續將啟動聽證調查權，要求國家通訊傳播委員會（NCC）、鏡電視說明。

鏡電視調查小組3日正式成立，成為藍白啟動國會調查權的第一槍，NCC是此次被認為深涉鏡電視申照案調查小組的主要調查對象，外界關注調查小組下一步將怎麼做。吳宗憲指出，目前相關資料都已經拿到，現在國民黨內採分進合擊方式，一起來閱讀過去的資料，先確定有疑慮之處才能確定要怎麼做。

吳宗憲提到，調查小組拿到資料後，首先是先針對過去外界質疑的地方進一步檢視，包含，為何過去曾有多名學者認為「鏡電視不能設立」，但最終NCC卻讓鏡電視設立？此外，也會看看過去的資料還少什麼，會再請NCC提供。

不過，吳宗憲說，他才看了第一部分的資料，就覺得有不合理之處，包含當時外界就有質疑鏡電視的資金不足、金流不清、人力高度與鏡週刊重疊等，而當時NCC卻用「尊重公司自理」來回覆，但根據《衛星廣播電視法》等相關規定，有明定財務規劃、人員規劃要清楚，且NCC需要把關，NCC不該如此隨便的一語帶過。

不過，吳宗憲強調，以他過去擔任檢察官經驗來說，利與不利的部分他都會注意，過去也有些案子查到最後是沒問題的，若有證據對NCC有利，也不會說NCC有問題。