　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鏡電視調查小組進度曝光！　吳宗憲：才剛看資料就有3部分不合理

▲▼吳宗憲 聯訪 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

《立法院職權行使法》修法生效，國民黨團與釋憲搶時間，3日成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，並由藍委吳宗憲擔任召集人，原交委會鏡電視調閱小組停止運作，資料移交調查小組。吳宗憲向《ETtoday新聞雲》透露，資料已拿到，不過才看了第一部分，就發現有不合理之處，包括鏡電視資金不足、金流不清、違法共用人力等，後續將啟動聽證調查權，要求國家通訊傳播委員會（NCC）、鏡電視說明。

鏡電視調查小組3日正式成立，成為藍白啟動國會調查權的第一槍，NCC是此次被認為深涉鏡電視申照案調查小組的主要調查對象，外界關注調查小組下一步將怎麼做。吳宗憲指出，目前相關資料都已經拿到，現在國民黨內採分進合擊方式，一起來閱讀過去的資料，先確定有疑慮之處才能確定要怎麼做。

▲▼交通、司法及法制委員會聯席會議 討論成立鏡電視調查專案小組 民進黨舉牌退席抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲提到，調查小組拿到資料後，首先是先針對過去外界質疑的地方進一步檢視，包含，為何過去曾有多名學者認為「鏡電視不能設立」，但最終NCC卻讓鏡電視設立？此外，也會看看過去的資料還少什麼，會再請NCC提供。

不過，吳宗憲說，他才看了第一部分的資料，就覺得有不合理之處，包含當時外界就有質疑鏡電視的資金不足、金流不清、人力高度與鏡週刊重疊等，而當時NCC卻用「尊重公司自理」來回覆，但根據《衛星廣播電視法》等相關規定，有明定財務規劃、人員規劃要清楚，且NCC需要把關，NCC不該如此隨便的一語帶過。

不過，吳宗憲強調，以他過去擔任檢察官經驗來說，利與不利的部分他都會注意，過去也有些案子查到最後是沒問題的，若有證據對NCC有利，也不會說NCC有問題。

ET快訊
快訊／12縣市大雨特報
鄭文燦涉貪500萬元交保！　藍委：應立即辭去海基會董事長
快訊／鄭文燦微笑現身了！　不發一語上車
鄭靚歆骨折「整復師被起訴」　媽媽揭內幕：找不到原諒理由
快訊／內湖陽光社宅　3人「一氧化碳中毒」
鄭文燦涉收賄！法院證實「收500萬後1年後歸還」　未收押理由
爆鄭文燦涉貪不意外　藍議員：政壇大老2個兒子也涉入
鄭文燦涉貪遭聲押！法院裁定500萬交保　桃檢：已當庭抗告
快訊／松山機場「地面作業中斷41分鐘」　5航班延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭文燦涉貪法院裁定500萬元交保！　藍委：應立即辭去海基會董事長

爆鄭文燦涉貪不意外　藍議員：政壇大老兩個兒子也涉入

鏡電視調查小組進度曝光！　吳宗憲：才剛看資料就有3部分不合理

不會熱？高嘉瑜「沒開冷氣」睡覺　曝心得：平靜一晚到天亮

「高官涉貪更加罪行重大！」　藍籲檢調全面檢視鄭文燦任內開發案

鄭文燦涉貪遭聲押！　凌濤：府院黨有必要儘速說明

鄭文燦疑涉弊遭聲押　黃國昌籲檢方徹查嚴辦、給大眾一個交代

謝龍介神預言！賴清德上任「鄭文燦第一個遭殃」　背後原因曝光

板橋轉運站驚見「福建省」廣告！　新北捷運公司急下架澄清

「小英男孩」鄭文燦涉貪　賴士葆辣問：賴清德肅清政敵宮鬥戲展開？

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

嬤碎唸怨「阿公都不說話」　孫女笑：至少他都沒逃跑

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

泰民一個wave...衣服扯破了＞／／／＜

鄭文燦涉貪法院裁定500萬元交保！　藍委：應立即辭去海基會董事長

爆鄭文燦涉貪不意外　藍議員：政壇大老兩個兒子也涉入

鏡電視調查小組進度曝光！　吳宗憲：才剛看資料就有3部分不合理

不會熱？高嘉瑜「沒開冷氣」睡覺　曝心得：平靜一晚到天亮

「高官涉貪更加罪行重大！」　藍籲檢調全面檢視鄭文燦任內開發案

鄭文燦涉貪遭聲押！　凌濤：府院黨有必要儘速說明

鄭文燦疑涉弊遭聲押　黃國昌籲檢方徹查嚴辦、給大眾一個交代

謝龍介神預言！賴清德上任「鄭文燦第一個遭殃」　背後原因曝光

板橋轉運站驚見「福建省」廣告！　新北捷運公司急下架澄清

「小英男孩」鄭文燦涉貪　賴士葆辣問：賴清德肅清政敵宮鬥戲展開？

晚晚餐買一送一！盤點5家Buffet優惠　姓名同音1字「第2位半價」

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！搭乘迷你小火車穿梭歷史鐵道

快訊／12縣市大雨特報　大雷雨炸新竹苗栗1小時

又是排放法規害的　Mazda證實「MX-5暢銷小跑車」歐洲停售2.0動力

NewJeans Danielle超愛吃「紅蘿蔔」雙手變黃　常見紅蘿蔔QA解答一次看

林凱威防禦率破6　葉總直接點出問題

鄭文燦涉貪遭調查登上國際媒體　彭博、路透關注

台中犯保協會啟用手作服務據點　打造馨生人心靈療癒空間

快訊／嘉義救護車執行任務遭撞！2救護員送醫

暑期HIGH翻天　「台南400全民教育-愛護鄉土，環境永續活動」登場

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

政治熱門新聞

鄭文燦今57歲生日遭逮捕！媒體人酸「民進黨夠狠」

謝龍介神預言！賴清德上任「鄭文燦第一個遭殃」　

鄭文燦涉貪聲押　資深媒體人：比前朝還狠辣

鄭文燦涉貪聲押　國民黨女議員：內閣團隊不敢用

鄭文燦疑涉弊遭聲押　總統府：尊重司法、勿枉勿縱

快訊／生日遭聲押！　鄭文燦回應：沒有不法行為

鄭文燦驚傳遭桃檢聲押　民進黨：盼檢調儘速釐清事實真相

快訊／鄭文燦遭聲押　綠委震驚：我也覺得不太可能

鄭文燦遭聲押！　凌濤：追弊2年終於露出曙光

快訊／30共機、9共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻僅35浬

鄭文燦涉「貪污罪」！　牛煦庭爆：早有傳聞涉多項桃園土地案

爆鄭文燦涉貪不意外　藍議員：政壇大老兩個兒子也涉入

發跡學運世代！2014驚奇一役開啟政治坦途 　鄭文燦從政藍綠通吃

鄭文燦涉貪被聲押　海基會：盼司法釐清真相

更多熱門

相關新聞

國會改革釋憲藍訴訟代理人派這兩人　翁曉玲、吳宗憲任機關代表

國會改革釋憲藍訴訟代理人派這兩人　翁曉玲、吳宗憲任機關代表

憲法法庭10日將針對國會職權修法釋憲案暫時處分進行開庭，有關立法院機關代表、訴訟代理人及言詞辯論鑑定人之推舉，國民黨團指出，訴訟代理人將推派東吳大學法律學系專任教授陳清秀及開南大學法律學副教授仉桂美，機關代表人部分則推派立委翁曉玲及吳宗憲。

揭柯建銘曾說「該修選罷法了」　吳宗憲：政治不能只為民進黨好

揭柯建銘曾說「該修選罷法了」　吳宗憲：政治不能只為民進黨好

快訊／立院成立鏡電視調查小組　鏡電視發聲明

快訊／立院成立鏡電視調查小組　鏡電視發聲明

為何挑司法法制聯席調查鏡電視？　綠質疑：為黃國昌量身訂製

為何挑司法法制聯席調查鏡電視？　綠質疑：為黃國昌量身訂製

「鏡電視調查小組」成立　民進黨團：今聯席會議應當無效

「鏡電視調查小組」成立　民進黨團：今聯席會議應當無效

關鍵字：

鏡電視調查小組吳宗憲NCC

讀者迴響

熱門新聞

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

鄭文燦今57歲生日遭逮捕！媒體人酸「民進黨夠狠」

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

7月份幸運生肖揭曉！

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

更多

最夯影音

更多

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面