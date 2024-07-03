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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何挑司法法制聯席調查鏡電視？　綠質疑：為黃國昌量身訂製

▲▼民進黨立院黨團召開輿情回應記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

交通、司法法制委員會聯席的「鏡電視調查小組」3日成立。民進黨團質疑，教育、經濟委員會都有跟媒體業務相關，但藍營卻挑了司法法制，是為了民眾黨團總召黃國昌量身訂製。

民進黨團總召柯建銘說，今天要聯席調查鏡電視，但黨團昨天下午收到憲法法庭通知書，下禮拜三下午兩點，有關暫時處分要開庭，這代表大法官認為很重要緊急通知要開辯論庭，在這時候藍白卻要趁空隙要毀憲亂政，這牽涉到幾個法律原則，今天聯席會議，本來要按照《立法院各委員會組織法》行使；第二，除了因憲法已要針對暫時處分開庭，同時藍白也違反藍白自己通過的擴權法案，鏡電視是在法院訴訟中的案子，民進黨團要嚴正聲明，絕不配合行使。

民進黨團幹事長吳思瑤質疑，為什麼交通委員會選擇司法法制委員會聯席，是不是因為裡面有黃國昌？還有國民黨總召傅崐萁，尤其黃國昌，對於鏡電視追殺不遺餘力，「我要問，對媒體業務相關者，有教育文化委員會，有文化部職掌，也有經濟委員會，有公平會執掌，選擇司法法制，是為了黃國昌良身訂製，讓他能在違法違憲調查裡頭，私設刑堂，遂行個人的政治追殺，整肅異己，難以認同」。

民進黨團書記長莊瑞雄說，針對鏡電視案，這個聯席調查院會沒有交付，為什麼挑的是司法法制，也是怪的地方，民進黨團對於藍營要挑誰聯席調查沒意見，但請按照程序，憲法法庭發出通知開庭，看得出來高度憲政爭議的議題，是要交由大法官裁決，藍白在急什麼，哪怕這次修訂過的國會改革法都有規定，在偵辦當中的案件，立法部門要把手伸進去，社會大眾認可嗎？

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