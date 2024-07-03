快訊／立院成立鏡電視調查小組　鏡電視聲明：侵害新聞自由斧痕鑿鑿

▲交通、司法及法制委員會聯席會議 討論成立鏡電視調查專案小組，民進黨舉牌退席抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立院黨團3日在交通、司法與法制委員會召開聯席會議，成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組；儘管該會議違反立法院各委員組織法第13條規定，民進黨團認定此為「非法會議」，但最終會議仍強行決議，該專案小組召集人由國民黨籍立委吳宗憲擔任。對此，鏡電視也發出聲明回應，短時間內立法院針對一家新聞媒體成立三種調查組織，實為史上僅見，侵害新聞自由斧痕鑿鑿。

鏡電視回應全文：

在違憲疑慮未釐清前，立法院交通、司法及法制委員會聯席會今（三）日又疑似違法成立鏡電視調查小組一事。

立法院職權行使法修正後經民進黨立法院黨團、行政院、總統及監察院等四機關聲請釋憲，尚待憲法法庭審議中，惟今（三）日立法院交通、司法及法制委員會聯席會議未經院會交付即逕行召開聯席委員會，以違反立法院各委員會組織法第十三條之規定成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，加上黃國昌委員曾表明將於7月12日提案成立調查委員會，以及今年3月立法院交通委員會成立調閱小組（於七月三日提案終止），短時間內立法院針對一家新聞媒體成立三種調查組織，實為史上僅見，侵害新聞自由斧痕鑿鑿。

兼以本公司申設過程受主管機關最嚴格之審查，是史上申設時間最長，受到最多不平等附款(共42項)要求之電視台，儘管有千百道枷鎖，也無法箝制鏡電視監督時政之初心，身為新聞媒體，鏡電視將本著新聞人之天職，持續挖掘真相、打擊特權、監督政局、無畏橫逆、勇往直前。

本公司自申設以來，因部分初始股東之紛爭，導致少數政治人物不察誤信而受零元股東煽惑，產生今日之紛擾，本公司至表遺憾，也不斷就相關問題進行說明，且業經主管機關調查並向立法院提出報告，證明本公司執照申設過程一切皆依法辦理，無論再多的惡意攻訐或干擾，都無法改變鏡電視是最大受害者的事實。

本公司自開播以來節目內容表現優異，並受各大獎項肯定，2021年入圍5項2項得獎、2022年入圍33項17項得獎、2023年42項入圍19項得獎，開播至今已入圍80個獎項、贏得38項大獎，內容有目共睹。未來亦將秉持初衷，為打造一個優質的新聞台持續努力不輟。