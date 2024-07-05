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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革釋憲藍訴訟代理人派這兩人　翁曉玲、吳宗憲任機關代表

▲▼吳宗憲 聯訪 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭10日將針對國會職權修法釋憲案暫時處分進行開庭，有關立法院機關代表、訴訟代理人及言詞辯論鑑定人之推舉，國民黨團指出，將訴訟代理人將推派東吳大學法律學系專任教授陳清秀及開南大學法律學副教授仉桂美，機關代表人部分則推派立委翁曉玲及吳宗憲。

針對國民黨推薦的訴訟代理人，國民黨團指出，陳清秀現任東吳大學法律學系專任教授，專長稅法、行政法、財經法、行政救濟，曾任行政院人事行政局局長、行政院訴願審議委員會委員等；另一位為仉桂美，現任開南大學法律學系兼任副教授，專業領域為地方政府與自治、行政法、人事行政、組織理論與行為，曾任監察委員、考試院國考典試委員、考試院訴願審議委員會委員、中選會委員等職。二位訴訟代理人皆兼具法律及行政實務，具有高度社會公信及專業。

立法院機關代表人部分，國民黨團指出，黨團二位具有司法專業的委員，翁曉玲不僅為現任司法及法制委員會委員，更歷任國立清華大學副教授、國家通訊傳播委員會委員，其專業領域為憲法、行政法、通訊傳播法規、水土保持法等；吳宗憲為現任司法及法制委員會委員，超過二十年檢察官經歷，有11年偵辦肅貪經驗，曾任新北市政府法制局局長，兼具司法調查及司法行政等相關實務豐富。

國民黨團指出，黨團推薦四位代表皆為一時之選，將以專業捍衛國會尊嚴，以台灣主流民意為己任，更表達堅定的國會改革決心。
 

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