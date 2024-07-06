實驗教育學生5年逆勢增加1萬人！葉丙成：擬提供IT雲端資源

▲對於實驗教育學生5年逆勢增加1萬人，葉丙成表示，研擬提供機構IT雲端教育資源。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化衝擊各級學校，但實驗教育反而逆勢成長，5年增加1萬人。曾開辦實驗教育的教育部次長葉丙成今（6日）表示，若實驗教育能開花結果，將可加速說服其他家長，用不一樣的思維來看待教育。教育部正在研擬，如何讓實驗教育機構和體制內學生一樣，享受到IT雲端的教育資源，待規劃更完整時就會對外公布。

「2024實驗教育論壇暨嘉年華」活動今天在政大登場。根據教育部最新統計，實驗教育參與學生數不僅未受少子女化影響，反而逆勢成長，112學年有132校通過實驗教育計畫，學生數近2.6萬人，且參與學生5年來增加超過1萬人，成長超過6成。

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教育部次長葉丙成曾參與創辦「無界塾」實驗教育學校。葉丙成今天上午出席活動時表示，十年前自己參與實驗教育初衷，其中之一就是希望可以作為體制內比較創新老師的後盾，當時外界以為，體制外的實驗教育就是與體制內的教育打對台，但自己十年看下來，其實不是這樣子。

葉丙成從2014年開始推動翻轉教育。他說，當時是一群老師由下而上想要改變體制內的行動，自己1年在全台講了快200場演講，也曾遇到老師聲淚俱下告訴自己，花時間為學生設計課程做創新，卻被家長投訴，連校長、主任也請老師「正常教」就好，不要搞有的沒的，還被迫向家長道歉，讓老師覺得很屈辱。

不過，葉丙成指出，過去這十年，體制內老師觀念越來越進步，約有2到3成老師是做很棒的，願意做創新的事情，但還是有很多雙薪家庭父母，因為忙碌而導致觀念還停留在30年前自己當學生時代，看不懂現在教育進步的狀況，對實驗教育不見得了解，這也是台灣與教育部接下來要努力的地方。

葉丙成指出，從參與實驗教育的學生人數成長，目前學生數近2.6萬人，顯示至少有一群家長願意接受創新事情，可以接受實驗教育；從「無界塾」等實驗學校已經畢業的學生看來，證明在國高中6年，不用補習或汲汲營營於考試，也可以把孩子教的很好，學生不管升大學或工作，路都非常好，代表社會對開放與創新教育接受程度越來越高。

葉丙成進一步指出，上述狀況可讓體制內老師與家長看到，教育是有這樣可能性，不是過去自己當學生的那種教育方式才叫做教育，這樣才能加速台灣對教育創新的看法，新思維有所突破。教育部也正在研擬規劃，讓實驗教育機構也能和體制內學生一樣，享受到IT雲端的教育資源，更完整時就對外公布。