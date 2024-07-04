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北韓從中國走私「劣質過期保險套」　當地少女怨：用一半就破

▲▼北韓少女在平壤國際文化館外看表演。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓當局禁止使用避孕藥與保險套。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓為了因應少子化問題，全面禁止國民使用避孕藥和保險套，並且禁止墮胎手術。因此年輕人只能私下購買從中國走私而來的劣質避孕藥與保險套。由於無法可管，因此許多黑心商人賣的都是過期產品，而他們也直言，這些避孕商品的主要客層是高中生。

根據《每日北韓》總編輯高英起報導，北韓年輕人為了避孕，只能私下與黑心商人購買過期避孕藥與保險套，雖然這些過期避孕藥和保險套的來源尚不清楚，但根據推測，應該就是從中國走私進口的產品。

消息人士透露，購買這些避孕產品的主要客群是就讀高中的學生等年輕族群。由於北韓政府禁止墮胎，因此年輕人一旦未婚懷孕，就必須找上密醫，進行擴張刮搔術（墮胎手術），相關費用對貧困的北韓人民而言負擔過大，因此購買過期避孕藥和保險套既能省錢又能減少懷孕風險。

儘管世界衛生組織（WHO）推薦更安全的墮胎方法「真空吸引手術」，但北韓和日本普遍仍使用「擴張刮搔術」，而這種手術方法對女性的身心負擔也更大。在北韓，墮胎本身就是違法，年輕人即使遇到問題也無法尋求幫助，因為當地將婚前性行為視為恥辱，特別是學生，更無法公開。

這些無良商人利用這種社會壓力，將走私進口的過期避孕藥和保險套賣給年輕人，轉取暴利。光是在清津市內，2片避孕藥就要價1萬北韓元（約新台幣335元），保險套每個售價為8000到1萬北韓元（約新台幣268至335元）。

這些商人聲稱過期3到4年的物品「完全沒有問題」，但事實上過期保險套在使用中容易破裂，增加懷孕風險。北韓年輕人不得不在「無套可用」和「使用過期產品」之間做出選擇，但往往卻只是在浪費錢。

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