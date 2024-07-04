教育部同意遠東科大改名「中信科大」　明年將新設高齡照護系

▲教育部今天發文，通過遠東科大改名為中信科大。（圖／翻攝自遠東科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響而招生銳減的私立台南遠東科大，今年初獲中國信託銀行捐資1億元，並向教育部申請更名為「中信科技大學」。教育部今（4日）表示，今天已經通過申請案，現行招生作業已經進行中。不過，教育部也在發文中提醒該校，學校法人應落實113學年至117學年捐資，往後如有資金缺口也應補足。另經審核通過114學年度成立高齡健康照護系。

遠東科技大學創校至今57年，但因為受少子化影響，招生狀況不佳，今年初獲中國信託銀行捐資1億元，並向教育部申請改名為「中信科技大學」。教育部在今天發函同意更名。

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教育部表示，遠東科大考量校務發展需要，藉由企業支持強化辦學特色，4月3日函報113學年度第1學期擬變更校名申請案，教育部依規定召開徵詢私校諮詢會，並經審議會的委員們審議通過更名案，今天函覆同意遠東科技大學自113年8月1日起，更名為中信金學校財團法人中信科技大學。

教育部表示，該校113學年度（2024年）招生科系，早在112年即已核定，現行招生作業已經進行中。另該校114學年度系科增設申請，經審核通過114學年度成立高齡健康照護系。

不過，教育部在發給中信科大函文中，也提醒學校法人，為確保學校永續經營，除已經承諾113學年至117學年捐資規劃外，後續學校若可能出現資金缺口，學校法人也應補足，學校網址也應配合新校名進行調整時，也應注意與中信金融管理學院的學校網址有所區別，避免造成混淆。