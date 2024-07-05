台南小六男童「裸聊遭側錄」！恐怖網友嗆外流　爸急衝派出所報案

▲台南小六男童與網友裸聊時遭側錄，事後遭威脅不匯款就外流。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林東良、戴若涵／台南報導

藝人黃子佼持有非法網站「創意私房」兒少性影像一案，引發社會討論，台南市社會局日前才接獲一名小六男童與網友裸聊時遭側錄威脅的案例，此案已由地檢署偵辦中，台南市長黃偉哲提醒，家長要建立孩子使用手機時「三不四要」原則，避免遭受性暴力迫害。

台南市社會局家防中心近期接獲一名小六男童個案，男童在LINE上被不明人士加好友，他禁不住對方一再討要，便同意視訊裸聊，不料，竟遭對方側錄存檔，事後對方不斷用影片威脅男童匯款到指定帳號，不然就要將影片外流到網路上。

▲台南市政府宣導「三不四要」原則。（圖／記者林東良翻攝，下同）

男童情急之下向爸爸求救，最後在爸爸的陪同下，連夜前往派出所報警，並由員警聯繫家防中心緊急指派社工人員出勤陪同阿小諭作筆錄並依「兒少性剝削防治條例」移送地檢署偵辦。

社會局家防中心社工將持續關懷小諭身心狀態、提供性影像下架諮詢、保全證據技巧、協助辨識危險情境及詐騙話術、法律諮詢、心理諮商等相關協助。

根據衛福部統計，自2019年起違反「兒少性剝削防制條例」的通報案例中，涉及兒少性影像犯罪的案件數逐漸攀升，從717案上升至2903案；占兒少性剝削防制條例通報案件的占比，亦逐年上升，由59.11%增加至86.76%。

衛福部統計，違反兒少性剝削防制條例的通報案件樣態中，「拍攝、製造兒童或少年性交或猥褻行為之物品」的案件數，2019年為717件，2020年為1333件，2021年為1593件，2023年為2903件；占所有案件比率2019年為59.11%，2020年為78.6%，2021年為84.78%，2022年為86.37%，2023年為86.76%。

台南市長黃偉哲則提醒家長，在孩子使用手機和網路資源時要建立防護好習慣，謹記「三不四要」原則：包含「三不」不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍惡意威脅；若不慎遇到私密照片外流時，也記得「四要」要求助、要蒐證、要報警、要移除，並可向性影像處理中心尋求協助下架性私密影像。