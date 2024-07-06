台南市社會局婦女中心女性體壇影像巡展　黃偉哲請大家為女性運動員喝采

▲台南市社會局2024年7月與台灣國家婦女館、社團法人台灣運動好事協會及社團法人台灣女子運動體育協會合辦「Women in Sports女性在體壇國際攝影大賽」影像巡迴展。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南市政府近年來致力於推動在地婦女福利服務，為推展婦女權益並讓市民朋友更認識婦女權益，社會局2024年7月與台灣國家婦女館、社團法人台灣運動好事協會及社團法人台灣女子運動體育協會合辦「Women in Sports女性在體壇國際攝影大賽」影像巡迴展。

台南市婦女福利服務中心於6日特別邀請高雄市女性權益促進會理事吳宜霏（阿飛），現場近距離帶領近30位民眾透過體驗拳擊的方式，大談「女力拳開－運動與性平之路」，分享社會刻板印象如何影響著女性運動經驗，熱血女力全開，現場參與民眾大呼過癮。

黃偉哲巿長表示，根據聯合國的數據統計，女性佔職業運動員總數的4成，但女子運動的相關報導，卻僅佔運動媒體曝光的「4%」而已，比例相當懸殊跟失衡，「Women in Sports女性在體壇國際攝影大賽」紀錄的女性身影，透過影像的力量、照片所帶來的故事，相信能讓更多運動場中的女性被看見。去（112）年全國運動會台南巿參賽女性選手有247位，佔了42.66%，與110年相比成長了2.44%，未來，台南市政府將持續加大投入，積極提供更多資源與支持措施，鼓勵和促進女性參與運動，力求打造更公平、更多元的運動環境。

吳宜霏老師說以前運動最大的挑戰是，對女性提供的資源比較少，有些運動文化對女性也不夠友善，學習管道不多。近年來，其實有明顯的改善，父母願意讓孩子接觸運動，政府興建的運動中心也降低了運動門檻，女性運動人口有明顯增加。但當要把運動當成職業的時候，女性容易遇到對專業能力的質疑，特別是陽剛類型的運動。她覺得下一步可以努力的是，讓民眾看見更多女性運動專業從業人員，擴展女性對未來職涯的想像，這次攝影展就是個很好的機會讓民眾看見許多運動女性的樣貌。

社會局長盧禹璁局長指出，本賽事募集2022年1至12月之攝影作品，本屆共計徵得52個國家共1,326件作品參賽，其中女性參賽者比例高達54.5%。主辦單位精選29幅，呈現運動場上的女性，包括運動員、裁判、媒體、工作人員、志工與觀眾，希望透過此展覽，鼓勵女性跳脫性別框架、打破刻板印象的同時，更應該讓女性有機會被看見各種場域中更多不同的角色模範，可以激勵更多女性享受運動的樂趣，樂於在球場與田徑場上釋放自己的力量，不因性別而構成阻礙。

社會局說明「Women in Sports女性在體壇國際攝影大賽」影像巡迴展即日起至7月31日在台南市婦女福利服務中心（台南巿中華西路二段315號7樓）大廳展出，歡迎台南市民在展出期間前往參觀。相關活動資訊，請參考台南市婦女福利服務中心臉書專頁，或洽詢台南市婦女福利服務中心06-2985885。