台南北門民宅廚房排油煙機起火　消防局提醒防範電器火災「人離火熄」

▲台南市北門區玉港里灰瑤一處民宅發生火警，北門消防分隊抵達後迅速搶救，起火原因係廚房排油煙機起火，造成火勢擴大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北門區玉港里灰瑤一處民宅，7月5日下午4時3分許發生火警，消防局救災救護指揮中心接獲鄰居報案後，立刻派遣11車21人趕往現場搶救，北門消防分隊抵達後迅速搶救，起火原因係廚房排油煙機起火，造成火勢擴大。

消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，民眾除了平時要養成良好的用火用電習慣外，應重視自主居家防火，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器，住警器有及早通報、價格便宜、便於安裝、易於檢測、免插電源等特性，且使住戶能於火災初期即時警覺，進行火災應變及避難逃生，降低火災造成傷害及損失，讓民眾生活安全更有保障，在各大量販場所及網路平台皆有販賣。

消防局李明峯局長表示，提醒大家注意防範電器火災及煮食不慎可能引發的危險。特別是排油煙機等廚房電器應定期清潔和檢查，以降低火災發生的風險，舉凡延長線過負載、積汙導電等皆可能肇使火災發生，建議民眾如電器不使用時，應將電源插頭拔除，然而瓦斯爐火附近不宜放置可燃物，且鍋具內水不要放太滿，避免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩氣爆；人若要離開廚房，應確認爐火是否已關閉，以避免火災發生。

市長黃偉哲呼籲，全國住宅火災起火原因第1名的原因就是電器因素、第2名為炊事不慎，所以請民眾在家使用高功率電器時須注意安全，並注意延長線不要過負載使用。同時，如在家中炊事煮食，亦應養成「人離火熄」習慣，並選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，來保護全家的生命財產安全。