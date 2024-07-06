辯論後首度專訪！拜登「堅決不退選」解釋：感冒太累才會失誤

▲美國總統拜登堅決不退選，認為自己辯論當天失誤只是因為感冒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國現任總統拜登高齡81歲，今年11月即將代表民主黨參選下一屆總統，盼能再度擊敗前總統川普、順利連任。豈料，在與川普的首場辯論中，拜登的表現卻不盡理想，甚至無法表達出完整語句，掀起各界「逼宮」聲浪。對此，拜登強調自己只是太過疲累且感冒，堅決表達自己無意退選。

拜登接受美媒ABC專訪。事後，ABC於台灣時間6日上午8時公開專訪片段。拜登接受專訪時也聊到6月27日那場與川普進行的辯論會。

拜登解釋，「那個（電視辯論）確實是糟糕的一晚！我相當疲累，並沒有跟隨本能走、無法聽見內心的聲音，其實我感覺真的很糟。事實上，我那天真的生病了，心情非常地糟，甚至還接受新冠篩檢，並檢查身體有沒有感染其他病毒。不過（醫師卻指出），我沒有確診、也沒有感染其他病毒，純粹就是嚴重的感冒症狀。」

拜登坦承失誤，「我有好好準備辯論，這個錯誤並無法歸咎給任何人，純粹就是我所犯下的錯誤。我已經做好準備，在一場會議裡充分聆聽，並做出最好的判斷。」

拜登也批評川普在辯論時不斷說謊，「川普（在辯論時）說謊超過28次，但我並沒有跟著說謊。」

拜登在6月27日首場辯論會時的「災難表現」，民主黨籍維吉尼亞州參議員華納（Mark Warner）對於拜登連任問題提出質疑，甚至公開要求拜登退選。對此，拜登聲稱已經與20名議員進行對話，在被記者問到是否有退選的可能，他更堅決表示，「完全排除（退選）」，堅信自己能像4年前一樣擊敗川普。