縱火下秒「火燒屁股」滿地打滾　加警公布2嫌影片求指認

▲縱火犯引火上身，滿地打滾。（圖／翻攝RichmondRCMP）



記者吳美依／綜合報導

加拿大一間店面遭人砸毀縱火，警方公布監視器畫面，呼籲民眾協助提供線索。影片中，其中一名男嫌正要開溜時，卻不小心引火上身，火苗迅速延燒下半身，讓他在地上痛苦翻滾，模樣相當狼狽。

根據監視器畫面，2名男嫌砸碎店家窗戶後，試圖把燃燒物扔入室內，第一人立刻拔腿就跑，第二人卻不小心點燃了自己的褲子。只見他痛苦翻滾試圖撲火，同夥趕緊也跑回來協助，在掙扎過程中，還把面罩弄掉，露出真面目。

皇家騎警（RCMP）表示，「儘管2名嫌犯非常努力，但褲子持續燃燒」，同仁抵達現場後，發現一扇破窗與小規模火勢，「有證據顯示，這是蓄意縱火的。」

Seeking to identify suspects in alleged arson https://t.co/IZmpJVNION pic.twitter.com/9GXOjKhzau — Richmond RCMP (@RichmondRCMP) July 3, 2024

這起案件4月24日凌晨4時半發生在卑詩省（British Columbia）列治文（Richmond），由於遲遲沒有線索，當局才會公布畫面，求助於公眾。

根據研判，燒傷男嫌年齡介在40歲至50歲之間，「髒金色頭髮」往後梳，犯案時身穿深色長袖襯衫，米色或棕色褲子，但可能已經燒焦。警官歐麥利（Adriana O’Malley）警官說，「根據火災的性質，這名嫌犯下半身受傷的機率很高。」

另一名男嫌沒有露出臉部，但研判年齡介於20歲至30歲，犯案時戴著深色頭套，深色帽T與黑色慢跑褲。