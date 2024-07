網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

▲17歲的特洛伊失蹤多月,一度被判定死亡。(左圖/翻攝Facebook/Flint Township Police Department;右圖/翻攝X@LacyHimself)



記者吳美依/綜合報導

美國密西根州一名少年今年5月人間蒸發,一度被調查人員研判已經遭遇不測,本周卻意外現身知名網紅的Twitch街頭直播中,他如今正被當地警方安排返鄉,與家人團聚。

CBS等外媒報導,17歲的特洛伊(Troy Coleman)5月17日離開位於芒特莫里斯鎮(Mount Morris Township)的住家後音訊全無,5月21日被通報失蹤。根據父親說法,他沒有攜帶武器,不對任何人構成威脅,但確實飽受幻覺所苦,需要定時服用藥物。

數周以來,特洛伊的失蹤案毫無進展,一度被判定已經死亡,警方甚至朝向謀殺案方向調查。幸好,直播主FaZe Lacy於3日收到家屬來信,終於傳來好消息。

3 months ago a 17 year old kid went missing and was put on homicide. Yesterday on stream he came up to me and Clix and now his family knows he is alive and in Miami. I wasn’t sure if i should make this public but im hoping somehow this helps him be found for his family. pic.twitter.com/vs6SRGXgOP