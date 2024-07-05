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網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

▲▼網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著。（圖／左圖翻攝Facebook／Flint Township Police Department；右圖／翻攝X@LacyHimself）

▲17歲的特洛伊失蹤多月，一度被判定死亡。（左圖／翻攝Facebook／Flint Township Police Department；右圖／翻攝X@LacyHimself）

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州一名少年今年5月人間蒸發，一度被調查人員研判已經遭遇不測，本周卻意外現身知名網紅的Twitch街頭直播中，他如今正被當地警方安排返鄉，與家人團聚。

CBS等外媒報導，17歲的特洛伊（Troy Coleman）5月17日離開位於芒特莫里斯鎮（Mount Morris Township）的住家後音訊全無，5月21日被通報失蹤。根據父親說法，他沒有攜帶武器，不對任何人構成威脅，但確實飽受幻覺所苦，需要定時服用藥物。

數周以來，特洛伊的失蹤案毫無進展，一度被判定已經死亡，警方甚至朝向謀殺案方向調查。幸好，直播主FaZe Lacy於3日收到家屬來信，終於傳來好消息。

FaZe Lacy3日透露收到特洛伊哥哥的來信，他昨天直播畫面裡出現的少年，正是失蹤已久的特洛伊，「幾個月前，一個17歲的孩子失蹤了，還被列為謀殺案……如今他的家人知道他還活著，而且人在邁阿密。網路真是太瘋狂了。」

在直播中，FaZe Lacy與另一名直播主Clix坐在邁阿密一間酒吧的戶外座位區，一名少年主動上前詢問2人是否在「開趴」，他們眼見對方神情恍惚，忍不住關心「你還好嗎？」，但少年回應牛頭不對馬嘴，與現場其他民眾斷續交談之後，便自行離開了。

2名直播主在Twitch有800萬粉絲。畫面中，特洛伊打著赤膊，身穿綠色泳褲，與失蹤時的衣著完全不同，而且不僅消瘦，也曬黑很多。

密西根州弗林特鎮（Flint Township）警方也於4日證實，特洛伊出現在直播鏡頭上後，終於被平安找到，「我們正與地方當局合作，安排他安全回到密西根，跟家人團聚」，他們也對於「分享特洛伊失蹤資訊的每個人表達衷心感謝」。

The Flint Township Police Department needs your help finding Troy Coleman. He was least seen leaving his house in Flint...

Flint Township Police Department 發佈於 2024年5月21日 星期二
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