網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

▲17歲的特洛伊失蹤多月，一度被判定死亡。（左圖／翻攝Facebook／Flint Township Police Department；右圖／翻攝X@LacyHimself）



記者吳美依／綜合報導

美國密西根州一名少年今年5月人間蒸發，一度被調查人員研判已經遭遇不測，本周卻意外現身知名網紅的Twitch街頭直播中，他如今正被當地警方安排返鄉，與家人團聚。

CBS等外媒報導，17歲的特洛伊（Troy Coleman）5月17日離開位於芒特莫里斯鎮（Mount Morris Township）的住家後音訊全無，5月21日被通報失蹤。根據父親說法，他沒有攜帶武器，不對任何人構成威脅，但確實飽受幻覺所苦，需要定時服用藥物。

數周以來，特洛伊的失蹤案毫無進展，一度被判定已經死亡，警方甚至朝向謀殺案方向調查。幸好，直播主FaZe Lacy於3日收到家屬來信，終於傳來好消息。

3 months ago a 17 year old kid went missing and was put on homicide. Yesterday on stream he came up to me and Clix and now his family knows he is alive and in Miami. I wasn’t sure if i should make this public but im hoping somehow this helps him be found for his family. pic.twitter.com/vs6SRGXgOP — FaZe Lacy (@LacyHimself) July 3, 2024

FaZe Lacy3日透露收到特洛伊哥哥的來信，他昨天直播畫面裡出現的少年，正是失蹤已久的特洛伊，「幾個月前，一個17歲的孩子失蹤了，還被列為謀殺案……如今他的家人知道他還活著，而且人在邁阿密。網路真是太瘋狂了。」

在直播中，FaZe Lacy與另一名直播主Clix坐在邁阿密一間酒吧的戶外座位區，一名少年主動上前詢問2人是否在「開趴」，他們眼見對方神情恍惚，忍不住關心「你還好嗎？」，但少年回應牛頭不對馬嘴，與現場其他民眾斷續交談之後，便自行離開了。

2名直播主在Twitch有800萬粉絲。畫面中，特洛伊打著赤膊，身穿綠色泳褲，與失蹤時的衣著完全不同，而且不僅消瘦，也曬黑很多。

密西根州弗林特鎮（Flint Township）警方也於4日證實，特洛伊出現在直播鏡頭上後，終於被平安找到，「我們正與地方當局合作，安排他安全回到密西根，跟家人團聚」，他們也對於「分享特洛伊失蹤資訊的每個人表達衷心感謝」。