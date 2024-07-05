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民主黨金主不挺！　迪士尼繼承人：若拜登繼續選「將停止捐款」

▲▼迪士尼家族女繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿比蓋爾長期支持民主黨。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登6月27日電視辯論會表現欠佳，黨內出現換將聲浪，影視圈金主也紛紛出面表態。繼Netflix共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）呼籲退選後，迪士尼家族女繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）也宣布，計畫暫停捐款至拜登退選為止。

長期支持民主黨的阿比蓋爾4日向CNBC聲明表示，若高齡81歲的拜登繼續競選，「我打算停止對民主黨的所有捐款，除非他們把拜登從第一順位候選人換掉。這是現實主義，不是不尊重。拜登是個好人，為國家服務得很好，但繼續競選的風險太高」，「若拜登不讓位，民主黨會輸，這點我很肯定，而敗選的後果會很可怕。」

根據聯邦選舉委員會，阿比蓋爾今年4月才向珍芳達氣候政治行動委員會捐款5萬美元。而OpenSecrets數據顯示，該委員會將其中3.5萬美元提供給競選國會席位的民主黨人。

OpenSecrets也稱，她2014年向隸屬醫療保健非營利組織「計畫生育投票」（Planned Parenthood Votes）的政治行動委員會捐款15萬美元，而該委員會已花費逾40萬美元支持民主黨，其中2.6萬美元捐給拜登。

阿比蓋爾的聲明也提到，她認為副總統賀錦麗（Kamala Harris）是可靠的替代人選，看好她擊敗前總統川普，「我們有一位出色的副總統，只要民主黨人能夠包容他們在她身上看見的缺點，哪怕只有包容拜登的十分之一（我們就別騙自己沒有種族或性別不平等因素了），如果民主黨人能夠停止雞蛋裡挑骨頭並團結支持她，我們就能以很大的優勢勝選。」

►民主黨大金主表態了！　Netflix創辦人籲「拜登需要讓位」
►好萊塢金主發聲　不該讓高齡者開美國大車

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