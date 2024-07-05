20歲男「刺殺8歲弟」持刀挾父！母遭捅混身血求救　警破門擊斃

▲美國紐約一名20歲男子刺殺年僅8歲的弟弟，又拿刀挾持父親遭警方擊斃。（示意圖／視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一名20歲男子4日持刀殺害年僅8歲的弟弟後，又持刀抵住父親的喉嚨，背部遭捅、渾身是血的母親倉皇逃出求救，警方趕抵現場制止未果後，直接開槍將其擊斃。

綜合外媒報導，紐約市警局巡邏長切爾（John Chell）表示，警方在4日下午5時30分左右接獲通報前往皇后區一座公寓，當時有一名母親渾身是血跑到屋外求救，她遭人從背後捅了一刀。

警方進入屋內後發現，有一名20歲男子將父親的頭按在廚房的水槽上，並用刀抵住他的喉嚨，而一旁還有一名年紀更小的孩子，傷勢相當嚴重。

切爾說，警察反覆用英文和西班牙文命令男子將刀放下，但男子拒絕，最後警方朝男子開了一槍，父親才終於獲救。

警方表示，當時倒在地上的8歲男童是兇手的弟弟，而兇手和弟弟送醫後皆因傷勢過重不治，目前仍在針對行兇動機進行調查，而43歲的父親和29歲的母親也正在接受治療。

警方指出，目前不確定兇手和8歲男童是否有血緣關係，但當時屋內還有一名8個月大的女嬰，所幸她並未遭到攻擊。