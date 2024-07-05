新北「永續未來學院」國中體驗營　青少年展現創意環保思維

▲新北「永續未來學院」國中體驗營。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市暑期環境教育營隊「永續未來學院」國中體驗營於暑假第一周率先登場，30位學員一起走訪新北市樹林、三峽、鶯歌等區域中重要的環境教育設施場所，並體驗一系列實作活動，激發學員對環境議題的關注與思考。各組學員的成果發表皆將營隊中所學到的環保知識融入其中，且都非常貼近生活，充分展現青少年的創意與立志成為環保領航員的行動跟決心。

環保局長程大維表示，年輕一代是推動社會轉型的關鍵力量，「新北永續未來學院」自2022年起採分齡式辦理，針對國中、高中及大學生設計不同的營隊課程活動，讓青少年認識環保永續理念、並在生活中落實。在這次的成果發表中，學員們分享非常多在生活中落實「生活不廢」概念的行動，且每位學員都很勇敢表達自己的想法，期待營隊結束後能將所學帶回校園和家庭，成為環保領航員，帶動身邊的人一起實踐環保行動。

▲學員們在樹林垃圾焚化廠近距離了解垃圾處理的過程。

環保局表示，本屆國中體驗營於7月2日至3日展開，學員們在新北市各式環境教育設施場所中，擁有兩天一夜的豐富夏日環教體驗。參訪樹林垃圾焚化廠時，學員們了解到垃圾被送到焚化廠後是如何處理的，感受到垃圾減量的重要；而在新北客家文化園區體驗藍染DIY，不僅認識了客家文化、學習如何運用自然染料，更親手製作屬於自己的環保用具；營隊也帶領學員前往鶯歌陶瓷博物館，認識鶯歌土的來源及鶯歌的製陶環境。

營隊更邀請到海湧工作室顏子晏老師，用海龜的視角帶領學員認識塑膠對於海洋環境的影響、對海洋生物的傷害，帶給學員們深刻的省思；而清水高中曾詠翔老師則透過DIY手作課程，讓學員們體驗如何讓廢棄物華麗轉身，延續它們的生命。營隊還安排學員前往三峽溪淨溪，親手撿拾廢棄物，並與學員們探討廢棄物如何造成與積累。

▲學員們聆聽鶯歌陶瓷博物館導覽老師的解說。

五峰國中陳舒涵分享，自己平時比較關注海洋環境保護相關議題，為了守護海洋環境，現在已經養成隨身攜帶環保用具的習慣，也會提醒身邊的朋友少使用一次用塑膠用品及不要隨意亂丟垃圾；東山高中國中部湯秉千表示，在營隊學習到的知識很實用，特別是到三峽溪淨溪令他印象深刻，不僅見證台灣溪流的環境，也對於自身如何實踐環保變得更有想法；南港高中國中部顧丞曦表示，最喜歡顏子晏老師的課程，講座透過影片、實際案例的說明讓我們更重視環境保護，而在營隊的淨溪活動中，能身體力行，跟夥伴一起為環境盡一份心力，覺得很有成就感。

活動最後，學員們將兩日的所學透過成果發表展現，以食、住、行、育、樂、購等面向進行發想，提出各種創意不塑行動及如何實踐屬於自己的環保綠生活。成果發表獲得第一名的隊伍以「購」主題進行發想，提出學校合作社可以提供環保餐具租借服務、建立環保購物袋巡迴車的機制，在校園中鼓勵選擇綠色消費商品，並減少使用塑膠袋、包裝盒、寶特瓶，大家一起落實生活不浪費與物品再利用。

▲清水高中曾詠翔老師帶領學員將廢棄瓦楞紙再利用。