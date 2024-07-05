《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融、團結共好

▲新北市長侯友宜出席特映會，感謝沈可尚導演透過紀錄片描繪客家族群在臺灣成長茁壯與奉獻的故事。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新聞局4日舉辦紀錄片《客人主人》特映會，該片以客家族群生命歷程為主題，並特別選在新北市客家族群前三大的行政區—新莊區的國家電影及視聽文化中心（國影中心）舉行，市長侯友宜出席表達支持，感謝沈可尚導演投入5年心血，製作這部敘述客家族群300年歷史的紀錄片，深入刻劃不同族群的文化特色，也讓這塊土地更加多元共融、團結共好。

侯友宜表示，紀錄片《客人主人》訴說了客家族群在臺灣這塊土地成長茁壯的歷史，描繪許多令人感動的故事，透過紀錄片體會客家族群重情重義、團結奉獻的精神。他強調，新北是臺灣縮影，在新北不論客家人、原住民、新住民或各個族群，都是不分你我的一家人，多元共融、團結共好，這就是臺灣的精神。

▲新北市長侯友宜致詞。

新聞局指出，在國影中心舉辦《客人主人》特映會相當有意義，國影中心由新北市政府一手催生、孕育，交棒給中央啟用，在國影中心團隊的經營下，這座國家級影視地標在新莊閃閃發光。因此，這場特映會是新北市力挺客家族群生命故事前進國家級影視殿堂，也突顯新北市的族群融合、多元包容，更展現新北對於影視產業的重視。

新聞局表示，新北市政府長期透過新北市紀錄片獎系列活動，致力將新北市打造成為一個可以發揮、分享、親近的「紀錄片友善城市」。本片導演沈可尚亦是新北市紀錄片獎的長期夥伴，多次擔任評審團成員、代表，讓許多值得關注、省思的議題被看見，也讓大家看到更多關於這塊土地上值得細細品味的人文風采與精彩故事。

▲新北市新聞局4日在國影中心舉辦紀錄片《客人主人》特映會。

《客人主人》是一部觸碰歷史、族群事件的紀錄片，直接深入探討關於臺灣、族群、客家、客人主人？考驗著導演沈可尚的編排與設計理念，不僅回首歷史，更是重新梳理台灣族群間的關係，從前期的田調、資料蒐集到拍攝，耗時五年之久的精心策劃！更跳脫以往紀錄片框架，透過說書人林生祥、彭佳慧及羅文裕等多人的視角，串連客家300年故事之外，亦運用學者觀點、紀實動畫，並加入音樂與舞蹈的元素，讓觀眾閱讀能以更自在輕鬆的方式沈浸在硬歷史中。