　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融、團結共好

▲《客人主人》國影中心特映。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市長侯友宜出席特映會，感謝沈可尚導演透過紀錄片描繪客家族群在臺灣成長茁壯與奉獻的故事。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新聞局4日舉辦紀錄片《客人主人》特映會，該片以客家族群生命歷程為主題，並特別選在新北市客家族群前三大的行政區—新莊區的國家電影及視聽文化中心（國影中心）舉行，市長侯友宜出席表達支持，感謝沈可尚導演投入5年心血，製作這部敘述客家族群300年歷史的紀錄片，深入刻劃不同族群的文化特色，也讓這塊土地更加多元共融、團結共好。

侯友宜表示，紀錄片《客人主人》訴說了客家族群在臺灣這塊土地成長茁壯的歷史，描繪許多令人感動的故事，透過紀錄片體會客家族群重情重義、團結奉獻的精神。他強調，新北是臺灣縮影，在新北不論客家人、原住民、新住民或各個族群，都是不分你我的一家人，多元共融、團結共好，這就是臺灣的精神。

▲《客人主人》國影中心特映。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市長侯友宜致詞。

新聞局指出，在國影中心舉辦《客人主人》特映會相當有意義，國影中心由新北市政府一手催生、孕育，交棒給中央啟用，在國影中心團隊的經營下，這座國家級影視地標在新莊閃閃發光。因此，這場特映會是新北市力挺客家族群生命故事前進國家級影視殿堂，也突顯新北市的族群融合、多元包容，更展現新北對於影視產業的重視。

新聞局表示，新北市政府長期透過新北市紀錄片獎系列活動，致力將新北市打造成為一個可以發揮、分享、親近的「紀錄片友善城市」。本片導演沈可尚亦是新北市紀錄片獎的長期夥伴，多次擔任評審團成員、代表，讓許多值得關注、省思的議題被看見，也讓大家看到更多關於這塊土地上值得細細品味的人文風采與精彩故事。

▲《客人主人》國影中心特映。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市新聞局4日在國影中心舉辦紀錄片《客人主人》特映會。

《客人主人》是一部觸碰歷史、族群事件的紀錄片，直接深入探討關於臺灣、族群、客家、客人主人？考驗著導演沈可尚的編排與設計理念，不僅回首歷史，更是重新梳理台灣族群間的關係，從前期的田調、資料蒐集到拍攝，耗時五年之久的精心策劃！更跳脫以往紀錄片框架，透過說書人林生祥、彭佳慧及羅文裕等多人的視角，串連客家300年故事之外，亦運用學者觀點、紀實動畫，並加入音樂與舞蹈的元素，讓觀眾閱讀能以更自在輕鬆的方式沈浸在硬歷史中。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆港警「基652號」巡邏警艇啟航　總隊長林温柔：彰顯執法決心

►基隆舊正濱派出所華麗轉身　Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ開幕

►基隆城際轉運站今正式啟用　謝國樑：民眾免再忍受日曬雨淋

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

ET快訊
黃凱貪污手法曝！豪宅如精品店　2名車、名錶5支多款名牌包
急診醫聞到「死亡的味道」！患者說話一半真的發黑猝死
劉德華演唱會正式起跑！　「巨龍＋神獸」震撼降臨：我回來了
「AI機器人妖股」連飆跳空漲停　被列入37檔注意股名單
「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

追逐金色稻浪！2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融、團結共好

新北「永續未來學院」國中體驗營　青少年展現創意環保思維

表揚53模範公務人員、績優人員　侯友宜期勉共創嶄新未來

大專院校脫口秀爭霸賽　即日起至7／14開放徵件

「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎

新北防災都更案！泰山海砂屋上梁　拚2025年3月完工

新莊中港大排星光導覽正夯　「4場任選」想參加看這裡

快訊／大甲溪水位上漲　2件受困案件3釣客獲救

沙灣園區嶄新風貌！B'IN LIVE SPACE-KEELUNG開箱分享

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

充電孔都是灰塵怎辦　教你用熱熔膠來清理

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

郁方憶「沒錢讀書」哽咽..2兒留學花千萬！　請賈永婕女兒當陪玩姐姐「時薪600」

追逐金色稻浪！2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融、團結共好

新北「永續未來學院」國中體驗營　青少年展現創意環保思維

表揚53模範公務人員、績優人員　侯友宜期勉共創嶄新未來

大專院校脫口秀爭霸賽　即日起至7／14開放徵件

「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎

新北防災都更案！泰山海砂屋上梁　拚2025年3月完工

新莊中港大排星光導覽正夯　「4場任選」想參加看這裡

快訊／大甲溪水位上漲　2件受困案件3釣客獲救

沙灣園區嶄新風貌！B'IN LIVE SPACE-KEELUNG開箱分享

追逐金色稻浪！2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

德保拉優質先發、陳俊秀3分彈　兄弟下半季首戰勝統一

25歲正妹導演自爆紓壓怪癖　藏「色彩」玄機打造駭人懸念

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

是元介無預警宣布新身份＋1！　秀身分證嗨喊：值得紀念

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融、團結共好

台灣妞搭機遭「紅衣小女孩」驚悚摸背！　張眼抬頭一看差點漏尿

貝克漢兒子名錶戴不完　羅密歐與「貝嫂」撞「錶王」金錶

悍將「沉睡的隊長」甦醒！把握一鍋鍋「猿粥」摘下半季首勝

魏德聖敗訴面臨法拍！《BIG》童星鄭又菲暖心安慰　「私下都有關心」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

地方熱門新聞

屏東涼夏祭　交通疏導措施一次看

新住民南投看守所服刑　藉職訓變身美甲師

議長聲押處長交保　雲林府會盼勿枉勿縱

虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

高雄轎車左轉未禮讓　1女騎士遭擊落

貨車冒煙熄火路中央　東港警協助排除

不放棄百貨一條街！頂級超市轉陣地祭開幕優惠

快訊／大甲溪水位上漲　3人獲救

男意外過世留一家7人生活困難　枋寮警出手協助

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

台南新營芒果節黃偉哲促銷芒果冰美味爆表

讓幼兒遠離3C打敗惡視力！台南市衛生局加強防治

買牙膏抽機票！台塩生技送你吃喝玩樂遊東京

埔里山城俱樂部U10閃電狼隊踢進安聯盃全國總決賽

更多熱門

相關新聞

新北「永續未來學院」國中體驗營

新北「永續未來學院」國中體驗營

新北市暑期環境教育營隊「永續未來學院」國中體驗營於暑假第一周率先登場，30位學員一起走訪新北市樹林、三峽、鶯歌等區域中重要的環境教育設施場所，並體驗一系列實作活動，激發學員對環境議題的關注與思考。各組學員的成果發表皆將營隊中所學到的環保知識融入其中，充分展現青少年的創意與立志成為環保領航員的行動跟決心。

新北表揚53模範公務人員、績優人員

新北表揚53模範公務人員、績優人員

大專院校脫口秀爭霸賽　即日起至7／14開放徵件

大專院校脫口秀爭霸賽　即日起至7／14開放徵件

「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎

「新北歡樂耶誕城」獲倫敦設計獎全球白金獎

泰山防災都更案上樑　拚2025年3月完工

泰山防災都更案上樑　拚2025年3月完工

關鍵字：

新北紀錄片特映會侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

小炳消失兩年現身在戒毒村崩潰大哭

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

充電孔都是灰塵怎辦　教你用熱熔膠來清理

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面