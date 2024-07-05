英相蘇納克宣布請辭！　保守黨慘敗後發表談話「向全國道歉」

▲ 英相蘇納克請辭黨魁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國保守黨在4日國會改選大敗，失去長達14年執政地位，首相蘇納克承認敗選後於當地5日上午發表告別演說，開頭向全國人民鄭重道歉，並宣布辭去首相與黨魁職務，但將留任黨魁至選出接班人為止，稍後將覲見國王查爾斯三世親自請辭。

綜合BBC等英媒，蘇納克稍早現身唐寧街10號外，最後一次以首相身分發表約5分鐘的談話，「首先我想說，我很抱歉」，「我為這份工作付出我的全部，但你們已經發出明確訊息，就是英國政府必須改變，而你們的判斷是唯一重要的」，「我聽見你們的憤怒與失望，而我要為這次敗選負責」。

談及即將接任首相的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer），蘇納克表示，儘管他們一直是政敵，「但施凱爾很快將成為首相，在這份工作上，他的成功將是我們所有人的成功」，並祝福他一切順利，「無論我們在這次競選中有什麼分歧，他都是個正派、熱心公益的人，我很尊敬他」。

蘇納克坦言，「在許多艱難的日子過後，這是個艱難的一天」，演說最後則稱他很榮幸能夠擔任首相，「英國是世界上最棒的國家」，並向全國人民致謝。妻子穆蒂（Akshata Murty）全程在他身後陪伴，蘇納克在演說結束後則馬上前往白金漢宮覲見查爾斯。

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