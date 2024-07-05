狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

記者游瓊華／台中報導

好市多商品疑似又出包！台中一名黃先生向市議員黃守達投訴，今年6月4日前往好市多掃了8瓶「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」，一個月來喝了3瓶，但第3瓶喝到一半就覺得有異味，昨（4）日更從瓶底倒出20多隻猶如蟑螂的黑色小蟲，讓他瞬間反胃、作噁，衝到廁所狂吐，還吐出血絲。黃先生也透露，自己昨晚去就醫，醫師檢查他腸胃整個發炎，他打電話去好市多反應，但客服人員都沒辦法回答他問題，遂怒向民代投訴。

▲黃先生提供的照片可看到20多隻黑蟲「完整體」。（圖／投訴人黃先生提供）



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黃先生表示，自己受到朋友推薦，好市多1公升裝的「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」好喝，加上耳聞改款酒快要停產，所以6月4日趁大降價時，到好市多南屯店一口氣掃了8瓶，買回家後這一個月來幾乎每天都會喝個1、2杯。

▲黃先生表示，他是聽朋友推薦才到好市多掃貨，沒想到喝到蟲蟲泡酒。（圖／投訴人黃先生提供）



黃先生指出，在7月2日時他打開第3瓶鳳梨利口酒飲用，但覺得味道不太對勁，也無多想，但到昨天喝到最後一口，發現許多黑色顆粒掉下來，起初誤以為是「鳳梨籽」，後來竟然發現是黑色小蟲，而且越倒越多，最後定睛一看，有20多隻蟲，且有觸鬚、觸角、身體碎片等，他一陣作噁衝到廁所狂吐，事後也回想，自己已經拉了好幾天肚子。

黃先生表示，朋友聽到這件事情，將他與太太都送到醫院抽血檢查，結果發現腸胃道整個都發現，在醫院裡打完點滴症狀才舒緩。黃先生也說，這種蟲樣貌跟平時居家常見的蟲子不同，懷疑根本是「原裝進口」而來的異國小蟲。

黃守達認為，如果該酒類出現衛生品管問題，一定不會只有一瓶出現問題。因酒類並非適用食安法規定，黃守達要求台中市財政局依《菸酒管理法》盡速將產品送驗，也應要求業者盡速將同批次商品全面進行下架。並請法制局評估是否成立專案協助，來保障消費者的權益。

對此，好市多則表示，無法確認商品實際狀況為何；若會員對購買的商品有任何疑問，可打電話到好市多客服中心，或洽賣場櫃台。