好市多買酒　台中男喝完驚見「20隻類蟑螂黑蟲」狂吐！財政局出手

▲民眾自好市多買了「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」，喝到見底發現有小蟲。（圖／翻攝自黃守達臉書）



圖文／CTWANT

好市多又出包！台中一名黃姓男子6月前往好市多消費，買了8瓶「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」，沒想到喝到第3瓶，發現瓶底有20多隻像是蟑螂的小蟲，讓他瞬間反胃，氣得向市議員投訴。台中市政府財政局獲報後，立刻派員前往賣場稽查並取樣送驗，同時將該批號的酒全數下架。

黃男透露，自己受朋友推薦，買了好市多「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」，6月4日一口氣掃了8瓶，回家後幾乎每天喝個1、2杯，期間都有將酒密封保存，直到7月2日他打開第3瓶酒飲用，發覺味道不對勁，喝到快見底時，赫見許多黑色小蟲，總共20多隻，有觸鬚、觸角和身體碎片，很像是蟑螂。

黃男當場衝到廁所狂吐，還吐到有血絲，事後回想發現，這幾天連拉了好幾天肚子。當天到醫院檢查，診斷有腸胃發炎的症狀，打完點滴症狀才舒緩，剩下的幾瓶酒也不敢再開。

▲酒裡面有20多隻不明小蟲。（圖／翻攝自黃守達臉書）

市議員黃守達收到投訴，認為酒類若出現衛生品管問題，一定不會只有一瓶出現問題。因酒類並非適用食安法規定，遂要求台中市財政局依《菸酒管理法》盡速將產品送驗，也應要求業者盡速將同批次商品全面進行下架，並請法制局評估是否成立專案協助，來保障消費者的權益。

對此，財政局已派員前往好市多稽查並取樣送驗，該批號的利口酒已全數下架。該位陳情民眾未開封的利口酒，也帶回送驗中，後續將依結果依規處辦。

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