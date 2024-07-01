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靠Costco好物粉專「月入23萬」　她從狂粉變開箱女王

▲▼靠Costco好物粉專「月入23萬」　她從狂粉變開箱女王。（圖／翻攝Instagram@costcoclaudia）

▲克勞蒂亞靠著Costco好物粉專月入23萬。（圖／翻攝Instagram@costcoclaudia，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國33歲華裔女子克勞蒂亞（Claudia Chee）長年都是好市多（Costco）的忠誠顧客，甚至為此開設粉絲專頁，專門介紹實用產品，或者分享使用心得，每月從中賺取7000美元（約新台幣23萬元）。

克勞蒂亞成年後一直與父母住在舊金山灣區，儘管已經有了一筆積蓄，但由於熱愛旅遊，加上收入來源不夠穩定，因此遲遲沒有搬出來。直到去年11月，她前往朋友家拜訪時，立刻愛上那個社區，終於以月租2146美元（約新台幣7萬元）的價格，租了一間約15坪的個人空間。

▲▼靠Costco好物粉專「月入23萬」　她從狂粉變開箱女王。（圖／翻攝Instagram@costcoclaudia）

事實上，早在2022年冬天，克勞蒂亞就創立Instagram粉絲專頁「Costco Claudia」，分享自己試穿好市多女裝，或者各種產品的試用影片，新家幾乎所有家具也都在好市多購買。

克勞蒂亞受訪時說，從小到大全家一直都在好市多購物，2013年她也開始經常在下班時間繞去逛逛，等待交通尖峰時刻過去，「對我來說，好市多漸漸變得不只是一間商店，而是具有歸屬感和自我感受的地方。」

「Costco Claudia」粉絲數已經來到19.2萬，而且還在增加中。克勞蒂亞沒有在好市多工作，但確實與一些架上品牌有過合作關係，她每月可以透過粉專賺入7000美元（約新台幣23萬元），而鋼琴老師本業每月可賺5000美元（約新台幣16萬元）。

 
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