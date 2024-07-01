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好市多買酸辣雞翅！啃完才發現「血紅色沒熟」...她慘腹痛全吐出

網友吃到疑似沒熟的雞翅，隨後感覺到腸胃不適。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲網友在好市多買到整包沒烤熟的酸辣雞翅。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

圖文／CTWANT

許多人會到知名連鎖美式賣場好市多購買熟食，其中烤雞更是備受歡迎，常常供不應求，然而日前一名女子卻在吃下酸辣雞翅後，發現裡面似乎沒有烤熟，且食用後感到腹痛噁心。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提醒，「到南崁店購買酸辣雞翅的社友們要注意喔」，表示自己在6月30日上午購買酸辣雞翅後，吃到一半發現這包雞翅沒烤熟，因此建議大家回家最好再加熱一下。

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原PO也貼出酸辣雞翅的照片，從圖片中可以看到，烤雞翅的肉質呈現透明狀，且上面還帶有血紅色。原PO隨後也更新自己的狀況，表示食用後感覺腸胃不適、腹疼噁心，「今天只有吃雞翅，剛剛也全吐出來了，晚一點可能致電客服請他們注意」。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「建議拿去退，不然他們永遠不會注意」、「很久以前我也遇過，直接拿去退貨」、「啊…這個天氣吃酸辣真的是勇者，基本吃不出來是調味的酸還是變質的酸，保重身體啊」、「很正常，現在的員工只會知道，加熱幾分然後拌醬，不是廚師出身，根本不會知道熟沒熟，也不用知道熟沒熟，反正被罵是公司，一切按照公司規章行事。食安只會越來越多」、「雞肉真的要熟，我家人有次晚餐外食不小心吃到未煮熟的生雞肉，當晚急診胃痛肚痛非常不舒服」。

事實上，衛福部也曾在官網提醒，常造成食品中毒的主要原因有食品加熱處理不足、食品未妥善保存、食品調製後在室溫下放置過久、生食與熟食交叉污染、烹調人員衛生習慣不良、調理食品的器具或設備未清洗乾淨及水源被污染等，若是出現腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等症狀就要注意，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食品中毒而死亡，一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1週到10天。

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