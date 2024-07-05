超扯蜈蚣片！桃園婦拖「6節小火車」鬧區大街逆行　真相曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市七旬林姓婦人平日從事資源回收，卻經常以電動代步車拖拉回收物，日前更人被發現在桃園區大興西路上，逆向拖拉6箱回收物，嚴重影響交通，還被網友拍下上傳臉書，引發網友一片嘩然！桃園警分局指出，針對林婦違規行為已兩度派員舉發，但林婦卻貪圖方便任意違反交通規定，警員昨（4）日晚間已再度登門勸導，強調將嚴格取締，只要違法將依法開罰，林婦也承諾不會再犯。

臉書《爆廢公社》6月30日上傳一段影片，桃園市桃園區一名白髮婦人，騎乘電動代步車後方卻拉著6節資源回收物，逆向在桃園區大興西路、寶慶路口，引發網友討論，網友質疑「這樣危險行駛居然能在大街上行駛」。

▲桃園市姓林姓婦人以電動代步車拖運回收物至資源回收站變賣，日前在桃園區拖拉6箱回收物逆向在大興西路上行駛嚴重影響交通。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

桃園警分局表示，76歲的林姓婦人平日以資源回收為業，以電動代步車拖運回收物品到資源回收場變賣，但貪圖方便偶而會違反交通規定超載貨物，甚至將回收物拖在代步車後影響其他用路人安全，警方今年已兩度開單舉發，每次開罰300元，但林婦仍然經常違規。

桃園警分局埔子派出所員警昨晚再度登門勸導，對其進行交通安全規則宣導，員警強調違規行為除妨礙交通外，更對自身與其他用路人產生嚴重影響，若因而造成交通意外將演變成刑事案件，涉及刑責部分則不適開罰就能解決，告誡林婦未來將嚴格取締，員警會依法開罰；林婦則承諾，絕對遵守規定配合警方執法，不會再違規。

▲桃園警分局組派出所員警昨晚登門勸導，在其住處前發現代步車旁堆滿回收物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局組派出所員警昨晚登門勸導，強調未來將嚴格取締，若違法將依規定開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）