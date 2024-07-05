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社會 社會焦點 保障人權

癌末失能妻車內吐不停…雲林男臨停台61路肩急救　遭檢舉罰4千

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲男子臨停在快速道路路肩替妻子清理嘔吐物，遭檢舉開罰4千元。（示意圖／資料照）

記者黃資真／雲林報導

雲林一名陳姓男子駕車帶癌末妻子外出，行經台61北上255.2公里處臨停路肩，被後方車輛檢舉違規，遭製單開罰4000元，陳男提起訴訟喊冤表示，當時因妻子突然嘔吐，擔心噎到致命，故臨停進行清理。台中高等行政法院考量此舉已符合緊急避難阻卻違法事由，判決撤銷原處分。

判決指出，陳男於去年4月16日下午3時52分駕車，行經雲林縣口湖鄉台61北上255.2公里處時右靠臨停路肩，被後方駕駛錄下檢舉，雲林縣北港分局審視影像資料後，認定「行駛快速道路違規使用路肩」之違規事實，製單開罰。

陳男不服提出申訴，經舉發機關函復查無違誤後，乃依法裁處陳男4000元，並記違規點數1點，陳男因而提起行政訴訟，捍衛自身權利。

陳男主張，當天車上載著因腦部及胸部多次手術而失去行動機能之癌末配偶，途中因妻子突然嘔吐不止、滿口穢物，擔憂因延遲處理而噎到致命，故緊急停靠路肩進行處理，應符合行政罰法第13條之緊急避難行為。

▲▼照護示意圖。（圖／123RF）

▲陳男表示，妻子因罹癌多次開刀，已失去行動機能。（示意圖，非本案當事人／123RF）

交通部公路局台中區監理所表示，陳男應就自身主張提出證據，然其僅提供妻子病狀，事發當下究竟是否有達緊急避難程度無人知曉；又陳男應當審酌己身是否有能力在駕駛途中，能否兼顧照料同行者狀況，此情顯與緊急避難之法定要件不符，聲明駁回其訴。

法官勘驗影像資料，畫面中僅拍下陳男車輛緩慢從外側車道向右偏移進入路肩，後續因檢舉車輛超車而未捕捉到後續事發經過。不過，陳妻醫師作證稱，他在事發後11天到家中訪視時，陳男有提及開車載妻子，行駛在快速道路上時妻子突然嘔吐，而將車停放在路肩一事。

法官根據上開證詞，勘認陳男非臨訟杜撰，是為了保護配偶生命、身體客觀上不得已之必要手段，符合行政罰法第13條緊急避難之阻卻違法事由，故判決撤銷原處分。可上訴。

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