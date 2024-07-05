深夜持13提款卡領錢「要去百貨血拚」　警員打臉：關門了！

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局長春路派出所警員，在日前執行巡邏勤務，經過長春路附近時，發現1名男子在提款機前東張西望，還不斷提領現鈔，警方上前盤查，發現男子身上有13張金融卡、現金13萬，男子交代不出卡片來源，還說在捷運中山站的百貨公司買東西錢不夠，才大老遠跑1.5公里提領現鈔，被警方當場打臉。

警方調查，日前北市警局中山分局長春路派出所警員，在某日晚上10時許執行巡邏勤務，行經北市長春路發現1名陳姓男子在銀行門口的提款機徘徊，不斷提領現鈔還不時往周遭張望，警方當即上前盤查陳姓男子身分，當場發現男子身上有13張提款卡以及13萬現金，另外還有2支手機、讀卡機等物品。

▲陳姓男子深夜持13張提款卡領13萬，被盤查無法解釋遭法辦。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方追問為何深夜提領鉅款，男子表示，因為在捷運中山站的百貨公司買東西，錢不夠所以才跑到長春路上銀行提款，但是警方當場打臉指出，晚上10點百貨公司早已關門休息，且現場距離捷運中山站的百貨有1.5公里之遠，讓陳姓男子當場百口莫辯。

陳姓男子也無法解釋身上為何會有13張提款卡，所以警員當場將人帶回派出所，陳男事後才坦承，在網路上收到「打工資訊」，訊息寫道只要提款就可以賺錢的訊息，陳姓男子才會與不明人士拿取提款卡後跑到提款機領錢，警方訊後也依照詐欺、洗錢等罪嫌將陳送辦，另外也將透過相關資訊追查上游。