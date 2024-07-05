雲林前後任議長都捲「綠能弊案」　王定宇轟：每次都是藍營雲林幫

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨前雲林縣議長沈宗隆去年因涉嫌收受賄賂辭去議長，而補選接任的無黨籍議長黃凱，4日又遭爆涉入「綠能光電業者弊案」。對此，民進黨立委王定宇今（5日）表示，要查「綠電蟑螂」，為什麼每次收押禁見的議長，都是藍營雲林幫的？！藍白陣營還好意思，拿綠電來當擴權、濫權的藉口？

雲林縣議會無黨籍議長黃凱4日遭爆涉入「綠能光電業者弊案」，利用議員職權替業者護航。新北地檢署動員百人、大規模搜索40處地點，查扣上百萬現金等，並將黃凱、縣府官員、綠能業者共21人帶回應訊。此外，國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆，去年才因涉嫌「收受綠能業者賄賂」，遭以貪污治罪條例起訴，去年10月沈辭去議長後，由黃凱補選當選，沒想到今再傳弊案。

對此，王定宇於臉書批評，要查「綠電蟑螂」，為什麼每次收押禁見的議長們都是藍營雲林幫的？這次還搜索了縣政府！他指出，過去關於綠電弊案貪瀆的2則新聞，2個都是雲林縣議長，2個議長都是藍營雲林幫的，「藍白陣營好意思拿綠電來當擴權濫權的藉口？」

王定宇強調，查弊案按照體制和專業性，還是要靠司法檢調，至於藍白政治人物，不要政治辦案搞烏龍或是阻擾真正查弊進度就好了！

▼雲林縣議長黃凱。（圖／記者蔡佩旻攝）