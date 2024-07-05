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超諷刺！雲林前任議長涉風電弊案請辭　黃凱補選勝出又捲綠能案

▲▼雲林縣議長黃凱涉綠能光電弊案，遭聲押禁見。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲雲林縣議長黃凱(中)涉綠能光電弊案，遭羈押禁見。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

檢調單位聯手，強力掃蕩綠能掃黑肅貪犯罪。最高檢察署5日發布聲明指出，近日內發動首波「靖平專案」，由新北地檢署偵辦雲林縣議長黃凱收賄護航案件，並向法院聲請羈押獲准；另外也發動嘉義地檢署偵辦鄉公所公務員索賄綠能廠商案，並向法院聲請羈押獲准。

諷刺的是，國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆因為涉及風電弊案遭檢方起訴，去年10月13日請辭議長職務，縣議會補選後，由無黨籍議員黃凱以32票勝出，黃凱順利當選後強調，「希望府會未來不分藍綠，大家為雲林縣民謀福祉」，沒想到他和沈宗隆一樣捲入綠能弊案，也遭收押。

▲▼最高檢察署發動首波「靖平專案」，總計查獲大批現金、名牌包、豪車等。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署發動首波「靖平專案」，查獲大批現金、名錶等不法利益。（圖／最高檢察署提供）

檢調單位在上月底發動肅貪犯罪行動，由台北地檢署查出前立委廖國棟辦公室主任洪天盛，涉嫌收受賄賂，協助綠能廠商而施壓經濟部等單位，並因此聲請羈押洪男獲准。另外最高檢也發動雲林地檢署查辦雲林麥寮鄉前蔡姓鄉長涉藉勢藉端勒索綠能廠商、台西鄉前林姓鄉長之丁姓妻子涉嫌恐嚇取財綠能廠商案件，兩起案件也向法院聲請羈押獲准。

而最高檢5日再度發布聲明指出，最高檢署署與調查局、廉政署規劃「靖平專案」，強力掃蕩綠能掃黑肅貪犯罪，本週同步掃蕩再出擊：嘉義地檢署查獲嘉義縣鄉公所公務員索賄綠能廠商案；新北地檢署查獲雲林縣議長黃凱向太陽能廠商收賄護航案。

其中新北地檢署偵辦黃凱涉案部分，檢調單位同步搜索其住所及行賄廠商辦公室等40處，於黃凱住處扣得現金232萬元及BMW X6、LEXUS休旅車各1部等不法所得，並向法院聲請羈押禁見。

▼最高檢察署發動首波「靖平專案」，檢調單位查扣大批名牌包。（圖／最高檢察署提供）

▲▼最高檢察署發動首波「靖平專案」，總計查獲大批現金、名牌包、豪車等。（圖／最高檢察署提供）

另外嘉義地檢署偵辦嘉義縣鄉公所曾姓課長涉嫌向綠能廠商索賄案，檢調單位也同步搜索其住所及辦公室等4處，並向法院聲請羈押禁見獲准。

最高檢指出，首波靖平專案（6月25日至7月5日）由臺北、新北、雲林及嘉義地檢署強力掃蕩綠能掃黑肅貪案件，截至目前為止已聲請羈押禁見高階民代1人、獲准羈押禁見前鄉長、鄉公所公務員及白手套等共3人，共查扣現金500萬餘元、BMW X6及LEXUS RX200休旅車各1輛、名牌包及名錶等不法所得。

最高檢也呼籲：涉犯綠能貪瀆不法之行賄廠商如勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄之公務員及民代等勿心存僥倖，請儘速向各地檢署自首，或轉任污點證人，並交出不法所得，得減輕或免除其刑。

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