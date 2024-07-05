雲林議長貪污手法曝！淪種電業者門神遭收押　豪宅囂張如精品店

▲雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆被羈押禁見，檢調搜索查扣他的現金、名錶與精品包等不法所得。（圖／最高檢察署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦雲林縣議長黃凱涉收賄護航綠能業者弊案，昨（4日）大規模指揮調查局新北市調查處上百人，同步搜索雲林縣議會等40處，並約談黃凱等22人北上說明，訊後聲押禁見黃凱，新北地院今下午開庭調查後，認定黃凱犯罪嫌疑重大、有勾串滅證之虞，裁定羈押禁見，而黃凱所涉收賄賂包括232萬現金、名車名錶與10多個精品包，今也首度亮相。

檢調在黃凱住處等地查扣的不法所得名車，共有BMW X6及LEXUS RX 200高級休旅車各1輛，外加勞力士等名錶5支、CARTIER戒指1只，還有LV、GUCCI、HERMES、CHANEL、DIOR等精品包10餘個，每個精品包市價數萬元到40多萬元。

▲雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆被羈押禁見，檢調搜索查扣他的2輛進口休旅車等不法所得。（圖／最高檢察署提供）

據悉，本案源於址設北市的1家能源公司，2020年間透過合作廠商連姓男子等人，申請在雲林縣台西鄉設置太陽光電發電廠，連男等人尋求時任議員、尚未當選議長的黃凱奧援。

黃凱除協助業者取得設廠許可前所需的地方同意函，並涉利用縣議員職權施壓雲林縣府官員加快核發電業執照作業，業者允諾提供黃凱數千萬元回報，黃凱透過親姊妹等人設立人頭公司收款、購買名車，藉此掩飾犯罪金流。

檢調另掌握雲林縣府建設處處長李俊興，涉洩露縣府審核業者申請電廠的內部文件給黃凱。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君，昨指揮新北市調查處動員上百人力，由主任檢察官陳旭華、檢察官陳柏文分頭帶隊，清晨直驅雲林、台南與新竹、新北與台北等縣市，搜索雲林縣議會、雲林縣政府等40處地點。

▲雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆被羈押禁見，檢調搜索查扣他的現金、名錶與精品包等不法所得。（圖／最高檢察署提供）

檢方並約談黃凱、連男等業者與李男等3位雲林縣府官員共22人，搭高鐵北上釐清案情，經漏夜訊問，認為黃凱涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄、《洗錢防制法》等罪嫌，有逃亡、滅證之虞，今（5日）晨向新北院聲押禁見。

法官今下午3點多開庭調查後，認定黃凱涉犯最輕本刑5年以上徒刑重罪、犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

其餘21人有11人列為被告，其中李姓處長涉犯洩密罪嫌，檢方訊後諭知交保20萬元，黃凱1名姊妹、王姓手下與周姓女助理涉犯洗錢罪嫌，訊後各交保20萬元到10萬元，連男涉犯不違背職務行賄罪嫌，訊後被限制住居，另6名被告連同證人訊後均請回。

最高檢察署針對綠能貪瀆案件，日前與調查局、廉政署規劃「靖平專案」，統合偵辦兵力，同步查緝涉嫌利用職權向綠能廠商索賄的不肖公務員，或利用審查預算職權施壓從中獲利的不肖民代，新北檢調本件偵辦屬於專案第2波行動。

黃凱現為無黨籍身分，出身雲林縣第3選區（虎尾、土庫、褒忠、元長），是雲林縣議會4連霸縣議員，去年（2023年）10月因國民黨籍原議長沈宗隆涉收綠能業者行賄而請辭，黃凱經全體議員補選而當選議長。