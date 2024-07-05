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諷政府騎UBike打詐　張嘉郡痛批：詐案倍增打臉數發部

▲▼ 張嘉郡於立法院國是論壇發言。（圖／立委張嘉郡辦公室提供）

▲張嘉郡於立法院國是論壇發言。（圖／立委張嘉郡辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣詐騙案件頻傳，立法委員張嘉郡今（5）日在立法院國是論壇表示，詐騙涉案金額年年增長，政府喊了很多打詐口號，結果過去三年的涉詐金額翻倍，理應替人民把關的數位發展部，成立之後的效益不彰，涉詐金額不斷創新高，直接打臉數發部，她痛批政府失職與怠惰。

張嘉郡表示，根據全球反詐聯盟Global Anti-Scam Alliance（GASA）統計，2022至2023年之間，台灣因為詐騙的財產損失已高達2000億元，將近台灣全年GDP的1%，「我們政府在騎UBike，詐騙集團早已經在開特斯拉，打詐的成績完全跟不上詐騙的速度！」

張嘉郡指出，根據警政署資料，2020年台灣詐騙案件涉案金額是42.5億元，2021年升高為56億元，2022年再攀升至69.5億元，2023年直接成長到88億元，涉詐金額年年增長，而這些數字只是有報案的數字。

張嘉郡說，詐騙在台灣，就如同一場瘟疫，籠罩在平常生活中，不但完全沒有終止跡象，甚至越來越嚴重，過去這幾年來，政府喊了相當多的打詐口號，都淪為空談，但警政署公布的資料，2023年詐欺案件發生數約3萬8千件，較前年增加 8314 件，破獲數3萬6千件，破獲率高達95%，她質疑：「這麼高的破案率，這是一般民眾對政府打詐的認知嗎？」

張嘉郡說，除了查緝以外，從源頭堵絕詐騙的管道更是重中之重，網路詐騙已經是詐騙主要手段，2022年成立的數發部，理應扛起重責大任，為人民把關，但隔年公布的涉詐金額成績單，卻是近三年來金額成長最高的一年，非常的諷刺。

張嘉郡說，政府對外宣稱打詐已有了成效，但卻沒有溯源刨根，永遠也弭平不了人民的血淚與損失，詐騙的首腦依舊逍遙法外，百姓依舊徬徨無助，詐騙是國安危機，不但讓無數家庭陷入困境，更是對社會互信的傷害，這就是政府的失職與怠惰。

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