汐止婦騎Ubike誤闖國道　躲護欄外躲避車流...警護送人車離開

▲汐止一婦人因迷途騎Ubike單車誤闖國道。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

汐止警方6月24日接獲開車民眾報案，表示有一女子騎乘Ubike從汐止區禮門街進入國道一號匝道，加上當時正值下班時間，國道中山高車流回堵，警方憂心女子安全，立刻派警員到場處理，結果發現是婦人騎單車迷路誤闖國道，警方利用巡邏車跟隨單車方式，確保婦人順利離開高速公路範圍後化解危機。

汐止警方表示：吳姓婦人（70歲）居住汐萬路附近，返家時因不熟路況誤闖國道交流道，受困在交流道路肩處等待員警救援，並因此導致後方車流回堵。

警員開車到場後，深怕婦人不慎遭車輛追撞，利用巡邏車在後方警戒並開啟警示燈提醒後方駕駛，避免發生事故，所幸婦人並未受傷，警方協助護送婦人到平面道路，警員也將Ubike牽引離開交流道。

警方表示，各交流道出入口均設置相關標誌、標線設施，以防止逆向及誤闖情形，請民眾多注意遵循；若有誤闖等情，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及他人安全。

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