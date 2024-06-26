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社會 社會焦點 保障人權

騙烏干達留學生當奴工！中州科大副校長慘了　官員接受招待判7年

▲中州科大涉虐16名烏干達學生檢方起訴10人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中州科大烏干達留學生淪血汗黑工案，5人遭判刑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

中州科技大學2022年間，以高額獎學金、學習英文、提供就業機會為誘餌，騙16名烏干達學生來台，並在雲林及苗栗等處當黑工，每月超時工作逾300小時。彰化地方法院審理後，依共同犯人口販運防制法等罪，將當時的柴姓副校長判刑5年6月、推廣中心藍姓主任5年、林姓行政主管2年10月、陳姓人力仲介2年，苗栗縣政府勞青處涂姓副處長被判刑7年，刑期最重。

2019年時，中州大學柴姓副校長和藍姓推廣教育中心主任，以中州大學招收外籍學生名義，前往烏干達招生，在烏干達經營「香格里拉飯店」飯店的林姓男子，則在招生說明會中向參加者佯稱，中州大學可以提供獎學金，實習薪資所得也足以支付學費及生活費用、償還來台旅費，甚至還可以存錢等，而隱瞞學生一旦來台須負擔必要生活費用，中州大學也無法保證每位留學生都可以順利獲得工作機會，以及可能從事勞力密集工作，一旦工作不順利，必須仰賴家中經濟援助，誘騙16名烏干達留學生來台。

▲中州科大涉虐16名烏干達學生檢方起訴10人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警檢搜索中州科大。（圖／記者唐詠絮翻攝）

16位留學生抵台後，柴男、藍女2人除介紹工作予烏干達留學生外，也透過陳姓仲介，逼迫留學生超時或在夜間工作，遭勞動剝削，直到留學生投訴媒體後，才讓此事曝光。涂姓副處長在行政調查階段，多次與陳男飲宴、交遊關說、收受餽贈禮品，讓陳男及涉案公司免於受罰。

法官認為，副校長與藍女、林男以詐術讓烏干達留學生陷於脆弱處境，在「學校、仲介、工廠」所形成結構中，學生繳交學費只是為了能夠在台灣繼續工作，並不是為了學習，如果未繳，將被退學，負債、一事無成，然後離開台灣，勞動剝削留學生青春與夢想。

法官認定，烏干達留學生、招生人員、苗栗縣政府相關人員等人證述屬實，並有招生說明文件、被告間通訊之信息及LINE通話紀錄截圖等證據，本件犯行明確，依共同犯人口販運防制法，判柴男5年6月、併科罰金50萬元；藍女5年、併科罰金70 萬元；林男2年10月、併科罰金30萬元；陳男2年、併科罰金60萬元，涂姓副處長依貪污治罪修例圖利罪判刑7年、併科罰金240萬元、褫奪公權5年。

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